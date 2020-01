SZAVAZÁS: Kit szerződtetnél Vettel helyére a Ferrarinál?

Valószínűleg lesz meglepetés az idei évben a pilótapiacon. Az esély nagy rá, még akkor is, ha Charles Leclerc és Max Verstappen már hosszabbított. Ugyanakkor a többségének még mindig nincs kontraktusa 2021-re.

Többek között Sebastian Vettel sem rendelkezik érvényes szerződéssel, akiről egyre több az olyan pletyka, hogy az év végén visszavonulhat. Tavaly rögtön kikapott a fiatal monacói csapattársától, és valószínűleg idén sem lesz könnyű dolga, mert Leclerc folyamatosan fejlődik.

Lewis Hamilton állítólag tárgyalásban áll a Ferrarival, bár a legutóbbi olasz információk szerint jelenleg ahhoz áll közel, hogy 90 millió euróért cserébe hosszabbítson a Mercedesszel. Daniel Ricciardóról sem feledkezhetünk meg, akinek a Renault-nál jár le a szerződése.

Az ausztrál 2 évre írta alá, ami hamarosan lejár, így ő is nagy fogás lehet, akár a Mercedes, a Ferrari, de még a McLaren számára is, független attól, hogy Wokingban jó első évet zárt a Sainz-Norris duó. A briteknél is lehetnek változások.

Az egyik legértékesebb hely egyértelműen Vettel ülése, így adódik a kérdés, hogy az Olvasóink a Ferrari helyében hogyan döntenének. David Coulthard például azt mondta, a német kezd sokba kerülni az olaszoknak, ha így folytatja tovább.

Az opciók nagyon is adottak, így a Leclerc-Hamilton, de egy Leclerc-Ricciardo páros is nagyon erősnek hangozna. Sőt, Fernando Alonsóról se feledkezzünk meg, aki egyértelművé tette, hogy 2021-től visszatérhet, talán épp a Ferrarival?

