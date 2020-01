SZAVAZÁS: Ki volt Schumacher után a legjobb Ferrari-versenyző?

Ahogy az várható volt, Michael Schumacher hatalmas űrt hagyott maga mögött. A német legenda először 2006 év végén vonult vissza, mellyel lehetőséget adott Felipe Massának, mivel máskülönben Kimi Räikkönen elvette volna az ülését.

Mindenesetre érdekes lett volna megnézni a Schumacher-Räikkönen párost, akik 2007-ben és 2008-ban is egy nagyon versenyképes autót vezethettek volna. Ez a finn részéről meg is történt, aki már az első évében világbajnok lett, míg 2008-ban gyengébb formát mutatott, így Massa mögé állt be a csapat.

Schumacher Felipe 2009-es súlyos balesete miatt megpróbálkozott a visszatéréssel a Ferrarinál, de egy korábbi sérülés közbeszólt, ami miatt nem valósulhatott meg a nagy esemény. Legalábbis az olaszoknál, mivel 2010-től a Mercedesnek versenyzett Nico Rosberg csapattársaként, akit nem tudott legyőzni.

Ezúttal arra vagyunk kíváncsiak, hogy Schumacher ferraris távozása óta kit tartotok a legjobb versenyzőnek Maranellóban. Ha a bajnoki címeket vesszük alapul, akkor Räikkönen vezet, mivel 2007 óta nem volt bajnoka a Ferrarinak.

Fernando Alonso, Ferrari F2012

Massa 2008-ban az utolsó utáni pillanatokban bukta el a trófeát, addig Fernando Alonso 2010-ben és 2012-ben. A spanyol világbajnok ezt unta meg, és idő előtt távozott, akinek a helyére Sebastian Vettel érkezhetett.

A német rekorder 2015 óta versenyez a Ferrarinak, de még mindig nem tudott felérni velük a csúcsra, és rengeteg kritikát kap. 2017-ben és 2018-ban is egy igen versenyképes autó volt alatta, de mindkét alkalommal Lewis Hamilton és a Mercedes lett a befutó. 2018-ban különösen sok kritika érte, miután nem egy nagyobb név nyilatkozott úgy, hogy azzal az autóval meg kellett volna nyernie a bajnokságot.

Most pedig itt van Charles Leclerc, az ifjú monacói titán, aki az első ferraris évében legyőzte Vettelt, és igen hosszú távra kötelezte el magát. Ezzel szemben Sebastiannak nincs érvényes szerződése a következő évre, és lehetséges, hogy le fogják váltani.

