SZAVAZÁS: Ki volt a hibás a Vettel-Leclerc incidensben?

Egyre problémásabb a Ferrari párosa, ami valahol várható is volt, hiszen Charles Leclerc egy teljesen más dinamikával rendelkezik, mint Kimi Räikkönen, aki nem tudott igazán nyomást helyezni Sebastian Vettelre. A német világbajnok még a 2014-es évhez képest is nehezebb helyzetben érezheti magát, mivel Leclerc karaktere keményebbnek tűnik, mint Daniel Ricciardóé volt akkoriban a Red Bullnál.

Ahogyan korábban fogalmaztak a sajtóban, csak idő kérdése volt, hogy a Vettel-Leclerc duó mikor ütközik össze egymással. Ez nem sokkal a szezon vége előtt történt meg a Brazil Nagydíjon, és noha az FIA egyik pilótát sem látta túlnyomórészt hibásnak, a rajongók közül sokan azt mondják, hogy a balesetért inkább a német tehető felelőssé, akinek idén már volt pár hibája.

A szavazásunk alább található, benne a kérdéssel, melyre igen hamar rengeteg szavazat érkezett, és egyelőre Vettel neve mellé billen a mérleg, míg ehhez képest Leclerc-t kevesen tartják hibásnak a balesetben, ami a Ferrarinak egy nullázásába került. A bajnoki második hely azonban így is megvan a csapatnak, emiatt is engedték a németet és a monacóit szabadon csatázni. Ezzel az incidenssel nagy esély van rá, hogy Vettel Leclerc mögött fejezi be az évet, így 2014 után ismét rögtön kikaphat az új csapattársától.