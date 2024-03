Szavazás: ki fog távozni a Red Bull F1-es csapatától?

A Red Bull Racing csapatánál nagyon érdekes a helyzet, hiszen bár a pályán folyamatosan jönnek az eredmények, a 2024-es szezont is kettős győzelemmel indították, viszont minden jel szerint csapaton belül politikai játszmák folynak.

Több sajtóértesülés szerint is a csapatfőnök Christian Horner a thai többségi tulajdonosok bizalmát élvezi, azonban más állásponton van a Red Bull GmbH osztrák központja, valamint Helmut Marko és a Verstappen-tábor is.

Ennek kapcsán a hu.motorsport.com szerkesztősége arra kíváncsi, hogy olvasóink szerint ki fog távozni a Red Bulltól a 2025-ös szezon kezdetéig. A lehetőségek közé Horner, Marko, Newey és Max Verstappen került be, több lehetőséget is meg lehet jelölni, és egy olyan opció is van, hogy senki nem távozik.

