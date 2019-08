SZAVAZÁS: Alonso kellett volna Gasly helyére

A Red Bull-Honda még a nagy nyári szünet első felében jelentette be, hogy a Belga Nagydíjtól kezdődően Pierre Gasly újra a Toro Rossónak fog versenyezni, míg az újonc Alexander Albon megkapja a nagy lehetőséget és az élmezőnyben versenyezhet. Legalábbis az alatta dolgozó autó képes erre, látván Max Verstappen teljesítményét, de Gasly leginkább a középmezőny sűrűjében küszködött.

Még több F1 hír: Hamiltonnak majdnem annyi dobogója van, mint a két Ferrarinak összesen

Dr. Helmut Marko, a Red Bull Motorsport tanácsadója pár hete úgy nyilatkozott, hogy kizárt Gasly idei lecserélése, majd még olyan hírek is napvilágot láttak, hogy a vezetőség a Brit Nagydíj ideje alatt megkereste Fernando Alonsót az ülés miatt, de a spanyol világbajnok nemet mondott, mert továbbra sem látja az igazi potenciált a Red Bull-Hondában. Egyelőre egyik fél sem reagált erre a hírre.

A leváltás kapcsán megkérdeztük az Olvasóinkat, hogy mit gondolnak a Red Bull döntéséről. Ezúttal is nagyon aktívak voltatok. Nyári szünet ide vagy oda, majdnem 9 ezer voksot adtatok le a cikkünk megírásáig, amiért hálásak vagyunk, és jó látni azt, hogy továbbra is ilyen aktívak vagytok. A java azonban még csak most jön a nagyon sűrű szeptemberrel, sorra a nagydíjakkal.

Most azonban maradjunk a szavazás végeredményénél! A legtöbb voksot az a verzió kapta, hogy Alonsót kellett volna szerződtetnie a Red Bullnak, amit a hírek szerint meg is próbáltak. Ez a szavazatok 37%-át jelentette. A második legtöbb százalék (32%) Albon neve mellé került, miszerint a thai versenyző a helyes döntés.

Alexander Albon, Toro Rosso STR14, leads Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 Fotó készítője: Sam Bloxham / LAT Images

Kvjat is meglehetősen sok szavazatot kapott, mivel az Olvasók 24%-a mondta azt, hogy inkább az orosznak kellett volna átvennie Gasly helyét. Ne feledjük, Daniil egyszer már megkapta erre a lehetőséget, de Marko nem volt elégedett vele, és visszafokozta a Toro Rossóhoz, majd még onnan is mennie kellett. A tapasztalt pilóta példája azonban jól bizonyítja, hogy még a Red Bull családjához is van visszaút, hiszen Kvjat az idei évtől újra a Toro Rosso pilótája.

A legkevesebb voks pedig arra érkezett, hogy a Red Bull rossz döntést hozott Gasly lecserélésével, és ez a 8% azt mondja, több időt adott volna a franciának, aki azonban rettentő kevés pontot szerzett a csapattársához képest is. Ha megnézzük, hogy Verstappen kvázi egyedül versenyez a Ferrari két pilótája ellen a konstruktőri bajnokságban (is), akkor maximálisan érthető Pierre leváltása.

Vannak bizonyos helyzetek, amikor valaki nemcsak gyors és precíz, hanem még mérhetetlenül laza is. Nos, valami hasonlót láthattunk a Super Formula sorozat legutóbbi futamán Japánban.