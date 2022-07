Szaúd-Arábiából érkezik az Aston Martin új befektetése

Az Aston Martin Lagonda Holdings az utóbbi év során pénzügyi nyomás alá került, adósságot halmozott fel, és a részvények ára is esni kezdett. Májusban Tobias Moers addigi ügyvezető igazgató távozott, és helyére a Ferrari korábbi főnöke, Amedeo Felisa érkezett.

A cég most bejelentette, hogy „tőkefinanszírozást és stratégiai befektetést” terveznek a szaúdi állami vagyonalap segítségével, amely nem mellesleg az F1-es csapatuk egyik névadó szponzorának, az Aramcónak is a tulajdonosa.

Még több F1 hír: Az Aston Martin megszólalt Vettel jövőjével kapcsolatban

A vagyonalap egyébként 2021 júliusában a McLaren Csoport befektetőjévé is vált, miközben számos nagyvállalat részvényeivel is rendelkeznek. Az Aston Martin most óriási összeget, nagyjából 653 millió fontnyi támogatást fog kapni a már meglévő befektetőktől, köztük a Mercedes-Benztől is.

Stroll tehát tovább erősíti a szaúdi kötödést, mivel az állami vagyonalap 17%-os részesedéssel fog rendelkezni a cégben, miközben a kanadai üzletember konzorciuma 18,3, a Mercedes pedig 9,7-os részesedést tudhat majd magáénak.

Stroll azt is egyértelművé tette, hogy ez egy nagyon komoly lépés számukra. „Ez egy jelentős esemény az Aston Martinnak, mivel így támogatni tudjuk a stratégiai terveink megvalósítását, valamint növelni tudjuk a hosszú távú növekedési potenciálunkat.”

Pénzből tehát nem lesz hiány a következő időszakban az Aston Martinnál, de hogy ez pontosan milyen hatással lehet magára az F1-es csapatra, azt nem lehet tudni. Idén egyelőre még rosszabbul állnak, mint tavaly, pedig már az is visszaesésnek számított 2020-hoz képest.

Barcelonában bemutatták a B-autót, amely eleinte előrelépésnek bizonyult, és úgy tűnt egyenesbe jöhetnek, az utóbbi hétvégék viszont a Q1-es kiesésekről és a nulla pontokról szóltak náluk, emiatt pedig már csak kilencedikek a konstruktőri bajnokságban.

Versenyzői fronton pedig továbbra is kérdéses Sebastian Vettel jövője. Az Aston állítólag szívesen megtartaná őt, csak nem biztos, hogy a német maradni szeretne. A következő hónapok ebből a szempontból fontosak lehetnek, mert ha nem tudnak javulni, akkor megvan rá az esély, hogy Vettel ne folytassa velük.

