Szaúd-Arábia elképesztő összeget ajánlott az F1-ért – sajtóhír

A Liberty 2017-ben vette meg az F1 kereskedelmi jogait a CVC Capitaltól 4,4 milliárd dollárért. Azóta a sport értéke pedig jelentős emelkedésnek indult, hiszen az utóbbi években komolyan megnőtt a népszerűsége világszerte.

Szaúd-Arábia eközben az elmúlt időszakban egyre több, sporttal kapcsolatos befektetést vagy felvásárlást kezdeményezett, és a Forma–1-ben is egyre komolyabb szerepet szeretnének maguknak kiharcolni. A nemzeti olajvállalatuk, az Aramco például az F1 egyik kiemelt szponzora, miközben az Aston Martin csapatát is támogatják.

2021 óta ráadásul saját nagydíjuk is van Dzsiddában, továbbá elkezdték építeni a következő, ultramodern pályájukat is Qiddiyában, ahová idővel átköltöztetnék a versenyzüket. Most pedig a Bloomberg számolt be arról, hogy az ország a Public Investment Fundon (PIF) keresztül szerette volna megvenni az F1-et még a tavalyi évben.

Ennek érdekében pedig hajlandóak lettek volna legalább 20 milliárd dollárt fizetni, a Liberty azonban visszautasította az ajánlatot, ami azért jól mutatja, hogy mennyire bíznak a széria sikerességében, hiszen ezzel az üzlettel óriási profitra tehettek volna szert.

Ettől függetlenül azonban úgy tudni, a PIF továbbra sem tett le arról, hogy megvegye az F1-et, és amennyiben az amerikai tulajdonosok esetleg később mégis az eladás mellett döntenének, akkor ők újra bejelentkezhetnek majd érte.

