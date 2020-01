Szaúd-Arábia 2023-ban akar belépni az F1-es versenynaptárba

A Qiddiyah-pálya az új, szaúdi szórakoztató- és sportkomplexum része, amely a főváros, Rijád közelében helyezkedik el. A pályát a korábbi F1-es versenyző, Alexander Wurz tervezte.

A pálya vezérigazgatója, Mike Reininger a BBC Sportnak nyilatkozott arról, hogy a pálya 2023-ra készen fog állni arra, hogy F1-es nagydíjat rendezzen. Reininger elmondta, a szaúdi kormány tárgyalásokat folytat az F1-el, és hozzátette:

„Egy verseny letárgyalása nem a mi feladatunk. Mi egy olyan létesítményt építünk, amely világszínvonalú eseményeknek adhat otthont a 2023-as nyitástól.”

A BBC információi szerint a szerződést még nem írták alá az F1-el, azonban effektíve tényként kezelhető, hogy erre sor fog kerülni – a Forma-1 ezt az információt nem kívánta kommentálni.

A Qiddiyah-pálya bemutató eseményére pénteken került sor, a pálya vonalvezetését pedig egy szimulátoron mutatták meg. A vendégek között volt az 1996-os F1-es világbajnok Damon Hill, ex-F1-es pilóták, mint David Coulthard és Nico Hülkenberg, a Haas-versenyző Romain Grosjean és a korábbi MotoGP-s Loris Capirossi.

A pálya megfelel az FIA Grade One-standardnak, így F1-es és MotoGP-s futamokat is rendezhetnek a helyszínen.

Nem lehetetlen, hogy Szaúd-Arábia már 2023 előtt is rendezhet forma-1-es versenyt, de ehhez egy másik pályát is kellene építeniük, amely otthont adhat a versenynek addig, amíg elkészül a Qiddiyah-pálya. Olyan pletykák is napvilágot láttak, hogy már 2021-ben érkezhet Abu Dhabi, azonban a BBC információi szerint ez rendkívül valószínűtlen.

A Forma-1-ben idén rekordot jelentő 22 versenyt rendeznek, ráadásul a Spanyol Nagydíj az egyetlen pálya a naptárból, amelynek nincs szerződése 2021-re.

