Számos alkatrészt cseréltek Leclerc autóján a start előtt: nincs büntetés

Charles Leclerc Németország után ismét hibázott, ezúttal az időmérő edzésen, de most sokkal jobban járt, mint Hockenheimben, vagy Bakuban, ahol már nem tudott visszamenni a pályára. A csodával határos módon az SF90 nem szenvedett súlyos károkat, de azt Mattia Binotto csapatfőnök is elárulta, hogy a gép nem volt 100%-os az időmérő folytatásában.

Az FIA most megerősítette, hogy Leclerc autóján majdnem 10 alkatrészt cserélt ki a Ferrari a futam előtt, elsősorban hátul, ahol az ütés érte a gépet. Többek között a padlólemez és a jobb hátsó felfüggesztés is új, de miután maguk a specifikációk nem változtak, a szövetség nem ró ki büntetést a monacóira. Az élről rajtoló Max Verstappennél is cseréltek alkatrészt, de a Ferrarihoz hasonlóan a Red Bull sem kap büntetést, hiszen minden szabályszerű volt a munka során.

