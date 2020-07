Számított az óvásra a Racing Point, elmondták, mikor jöhet a válasz

A Stájer Nagydíjat követően a Renault hivatalos óvást nyújtott be a Racing Point autója ellen – a francia autógyártó kételkedik abban, hogy az RP20 féknyergei teljesen szabályosak.

A Racing Point csapatfőnöke, Otmar Szafnauer pedig azt válaszolta, hogy már a tervezett szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon is számítottak arra, hogy óvást fognak benyújtani ellenük – akkor elmaradt a verseny, a Stájer Nagydíjon viszont meg is történt, amire a silverstone-i bázisú istálló feje számított.

„Már Ausztráliában is voltak pletykák arról, hogy óvást nyújthatnak be ellenünk, emiatt számítottunk arra, hogy valami hasonló történhet. Most össze kell raknunk a bizonyítékunkat, hogy megmutassuk, teljesen legális az autónk. Szerintem három hetünk van arra, hogy ezt megtegyük, és most pontosan ezen dolgozunk.”

Szafnauer szavaiból kiindulva tehát az ügyben az augusztus 9-i silverstone-i verseny hetén lehet számítani újabb fejleményekre, amely futam elnevezése a 70. Évforduló Nagydíj lesz.

A csapatfőnök azt is hozzátette, magabiztos azt illetően, hogy az FIA mindent teljesen szabályosnak fog találni.

„Szerintem a folyamat golyóálló. Minden bizonyítékkal elláttuk az FIA-t, amelyeket kértek tőlünk. Azt gondolom, hogy az ügy végkimenetele is golyóálló lesz, főleg azért, mert vannak olyan dolgok, amiket a kamerák nem látnak – például a féknyereg belsejét, amelyet teljes mértékben magunk fejlesztettünk ki.”

„Amikor az FIA össze fogja hasonlítani a két alkatrészt, akkor teljesen egyértelműen látni fogják, hogy a féknyergünk egyedi, a saját szellemi tulajdonunk, és mi terveztük meg.”

A Renault ügyvezető igazgatója szerint pedig az F1 jövőjéről szól a Racing Point elleni óvás.