Szakíthat a Ferrari a legendás főszponzorával?

2006 óta a Forma-1-ben is tiltottak a dohányreklámok, ettől függetlenül azonban a Ferrari mellett továbbra is kitartott a főszponzora, az egykor a McLaren, majd a Ferrari autóin a Marlborót hirdető Phillip Morris International.

2006-tól a 2010-ig a vonalkodós dizájnnal még ki tudták játszani a tiltásokat, majd 2018-ban a Mission Winnow kezdeményezésbe csomagolták át a cég reklámüzenetét.

Ahogyan azt Joe Saward, az elismert brit újságíró is megemlíti, a Phillip Morris legnagyobb előnye az volt az utóbbi években a Ferrari-kapcsolatból, hogy a paddockban a különböző VIP részlegeken összehozhatták több cég képviselőit is, így megkönnyítve az üzletkötéseket.

A francia paddockban azonban elterjedt a pletyka, hogy a Ferrari és a Phillip Morris hamarosan bejelentheti a szponzori megállapodásuk végét, bár ezt a feltevést Mattia Binotto még tagadta a Ferrari vasárnapi sajtótájékoztatóján:

„Szerintem nincs kapcsolat a két téma között” – mondta a maranellóiak csapatfőnöke arra, hogy a Mission Winnow már egyetlen európai versenyen sem lehet fent az autón – miután kissé furcsa módon Portimaóban és Imolában is fent volt a matrica a kocsin, de azt elismerte, hogy még mindig nincs megállapodás egy szerződéshosszabbításról a két fél között.

„A szerződésünk lejár az év végén, de folyamatosan tárgyalunk a PMI-vel, akik nagyon erős és nagyon közeli partnereink voltak az elmúlt években, és a kapcsolatunk még mindig jó, szóval szerintem az előttünk álló hónapokban majd kiderül, hogyan sikerültek ezek a tárgyalások.”

Saward szerint azonban arról lehet szó a késlekedésről, mivel „az ilyen szerződések mindig 1 évre előre elkészülnek” – igaz nem ejtett szót a koronavírusjárványról – hogy a Ferrari a háttrében egy másik főszponzor után kutat.

A hétvégén jelentették be, hogy a Ferrari szponzorává vált a Forma-1-es közvetítésekben is megjelenő, néha kétes, néha, mint a telemetriai összehasonlítások – egészen briliáns ábrákat készítő Amazon Web Services (AWS).

Ha hozzá vesszük, hogy a Ferrari éppen az imént jelentette be, hogy az új vezérigazgatója, Benedetto Vigna is mikroelektronikai ágazatból érkezik, könnyen következtethetünk arra, hogy a Ferrari is egy, a dohányiparnál jóval „modernebb” ágazatban kíván terjeszkedni az új főszponzori megállapodása révén.