Száguldj végig a silverstone-i rövidített körön Verstappennel! (videó)

Ugyan ez a videó még a csapat első filmes napján készült, de eddig azért nem bővelkedhettünk belső kamerás felvételekben, így mindenképpen érdemes megnézni, ahogy a világbajnoki címvédő a rövidebb vonalvezetésen megy végig.

Ez annyiból áll, hogy a már megszokott kialakítás helyett a 4-es kanyarból nem a Wellington-egyenesre fordulnak rá, hanem a hátsó Hangár-egyenesre, majd pedig jönnek is vissza a bokszutca és a célegyenes irányába.

Az RB18-as az első barcelonai teszten egyelőre jól muzsikált, és ugyan nekik is voltak kisebb gondjaik, az autó többnyire megbízhatóan és stabilan teljesített, bár azt is elismerték, hogy az autójuk még jelenleg túlságosan is nehéz, és nem éri el a 795 kg-os minimum súlyhatárt.

Ezen mindenképpen igyekeznek majd javítani Bahreinre, ahol most csütörtökön veszi kezdetét a hivatalos teszt, és most már a legtöbb csapatnál vélhetően a sebesség is nagyobb hangsúlyt kap, hiszen már nincs messze a szezonnyitó viadal, amelyet szintén a szahíri aszfaltcsíkon rendeznek meg.

