Szafnauer: Stroll jövője sosem forgott veszélyben a Racing Pointnál

Csütörtökön jelentették be, hogy 2021-től Sebastian Vettelt fogja alkalmazni Sergio Perez helyén az Aston Martinná alakuló silverstone-i gárda. Több hónapig mentek a találgatások arról, hogy Perez lehet az, aki majd távozik, bár néhányan azt is felvetették, hogy akár Stroll is ülés nélkül maradhat, ha nem lesz megfelelő a teljesítménye.

Otmar Szafnauer csapatfőnök viszont pénteken Mugellóban érdekes részleteket árult el a versenyzőkérdés kapcsán. Lance Stroll édesapjáé, Lawrence-é a Racing Point csapata, emellett a pilóta szerződése is úgy van megfogalmazva, hogy a kanadai helye igazából nem foroghatott kockán.

„Lance már itt van velünk pár éve. Ő még fiatal a maga 21 évével. És igen, az ő apja a csapat tulajdonosa” – mutatott rá Szafnauer az egyértelmű tényre. „Szóval, amikor a pilótaváltásról esik szó, és Sebastian elérhetővé vált, akkor Checo helye volt a kérdéses. Az ő szerződésében vannak bizonyos opciók, amelyek Lance kontraktusában nincsenek meg.”

Szafnauer arról is beszélt, hogy tudták, hogy Perez elvesztésével bizonyos pozitívumokat is veszítenek, de Vettel sikerei és tapasztalata jobb a csapat jövője szempontjából.

„Sergio jól ismeri a csapatot. Rengeteg tapasztalata van neki is. Kitartó versenyzőről van szó, ha eljön a vasárnap. Az időmérőkön is jól megy, ritkán hibázik és folyamatosan szállítja a pontokat.”

„Ha van picike esély a pódiumra, akkor ő biztosan ott van. Szóval igen, elég sok mindent adunk fel. Sok szerencsét kívánok Checonak, és a Forma–1-ben a helye. Remélem, hogy sikerül ülést találnia magának, és jövőre egymás ellen küzdhetünk majd.”

Miközben a Racing Point arra készül, hogy Aston Martinként folytassa jövőre, Szafnauer érzése szerint az alakulat megnövekedett versenyképessége alátámasztja egy Vettelhez hasonló kaliberű pilóta leigazolását.

„Az Aston Martin érkezése nyomán és a pénzügyi támogatással új gyár is épül Silverstone-ban, ráadásul 20 százalékkal több embert is foglalkoztatunk majd. Az infrastruktúránkat is fejlesztjük, hogy gyorsabbak lehessünk. Ezért egy olyan versenyző, mint Sebastian, aki magával hozza a négy világbajnoki cím és 53 futamgyőzelem tapasztalatát, csak előnyt jelenthet számunkra.

„Ő segíteni fog nekünk megtenni a következő lépést, amelyet mindannyiunknak meg kell tenni a következő esztendőkben, ami arról szól, hogy folyamatosan a legjobb három-négy csapat közé szeretnénk tartozni.”

