Szafnauer pontosított: versenyezhetnek egymással az Alpine pilótái, ha nem veszítenek időt

A csapat a futam után jelezte, a jövőben nem feltétlenül fogja engedni versenyzőinek, hogy házon belül küzdjenek a pozíciókért, annak ellenére, hogy mind Fernando Alonso, mind Esteban Ocon pontosan betartotta a verseny előtt kiadott utasításokat.

Otmar Szafnauer elismerte, a legfőbb aggodalma az volt, hogy a két rózsaszín autó folyamatosan veszít előnyéből az üldözőkkel szemben, és ez végül be is igazolódott, hiszen Valtteri Bottas és Kevin Magnussen gyorsan be is kapcsolódott a csatába.

Ocon ezt követően azt az utasítást kapta rádión, hogy igyekezzen tartani pozícióját, ezzel mindkét Alpine-t távol tartva az Alfa Romeótól, miközben a fékek és a motor túlmelegedésére is oda kellett figyelnie.

Bottas végül meg tudta előzni a franciát, aki azonban visszavette a hatodik pozíciót, s miután hárította Lando Norris támadásait a hajrában, be is hozta az Alpine-t ezen a helyen.

„Ez egy gyors pálya, közel vannak a falak. Ezzel együtt a versenyzőink pontosan azt csinálták, amiről a verseny előtt beszéltünk és ezzel mindenki jól járt. Mint később kiderült, ha Fernando alatt nem áll meg az autó, akkor dupla pontszerző helyen zártunk volna“ - magyarázta Szafnauer.

„A rajongók megkapták tőlünk a műsort, végül is erről szól a Forma-1, hagynod kell a pilótákat versenyezni. Ez egy tiszta küzdelem volt, mindenki ezt akarja látni. Csak amiatt ráncoltam a homlokomat, mert több időt veszítettünk, mint amire számítottam.“

„Ez viszont csak a helyi viszonyok miatt van így, hiszen a szűk pályán is könnyebben tudják követni egymást a versenyzők, ami egyértelműen célja az új szabályoknak. És ha könnyebben tudod követni az előtted haladót, akkor több helycserére lehet számítani.“

A csapatfőnök elismerte, számolniuk kell az időveszteséggel, ha szabadon hagyják csatázni pilótáikat. „Az egyetlen dolog, amit most tehetünk, hogy felmérjük, hogyan befolyásolja a DRS ezeknek a konstrukcióknak a működését“ - tette hozzá Szafnauer.

„Korábban sokkal könnyebb volt kiautózni DRS-távolságból, hiszen előzés után azonnal elnyúlt a gyorsabb pilóta“ - magyarázta az Alpine csapatfőnöke. „Mérlegelnünk kell a jövőben, hogy mikor szólunk rá a pilótáinkra, mi az a pont, amikor már túl sokat veszítünk a házon belüli csatával."

Arra a kérdésre, hogy továbbra is hagyják-e csatázni Alonsót és Ocont elmondta, a legfontosabb a csapat számára, hogy nem ütköztek össze. „Sok minden történhet a jövőben, amit nem tudok megjósolni. Ahogy azt már korábban is mondtam, ha előre látnám a jövőt, akkor most Las Vegasban kötnék fogadásokat.“

