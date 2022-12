Szafnauer: Ocont a francia védelmi miniszerként kéne emlegetni

A 2022-es szezonban Esteban Ocon 11-gyel több pontot szerzett csapattársánál, Fernando Alonsónál, miközben az Alpine egy, a kelletténél talán szorosabb csatában legyőzte a McLarent a konstruktőri bajnokság 4. helyéért.

Ocon a 2021-es győzelme után idén a dobogóra sem állhatott, de ettől függetlenül a 2022-est az eddigi legjobb Forma-1-es szezonjának tartotta – még úgy is, hogy a szezon végére kicsit frusztrálta az, hogy elmondása szerint a „piszkos munka 98%-át” neki kellett elvégeznie az Alpine-nál Alonso helyett.

Az Autosport/Motorsport.com kérdésére, miszerint sikerült-e Oconnak előrelépnie arra a szintre, amelyik a csapat vezetéséhez kell majd, Otmar Szafnauer csapatfőnök a francia pilóta egyik nem sokszor emlegetett tulajdonságát is kiemelte.

„Volt néhány fantasztikus versenye, de olyan alkalmak is, amikor azt hittük, bajban vagyunk az autó vártnál rosszabb teljesítménye miatt. Ő azonban olyankor is odatette magát, és kiváló teljesítményt nyújtott” – mondta az amerikai csapatvezető.

„Szuzuka különösen kiemelkedik szerintem, az egy nagyszerű verseny volt. Lewis Hamilton, a kiváló esőmenő egy Mercedesszel üldözte, megállás nélkül ott volt a lökhárítóján. A Mercedes egyértelműen gyorsabb volt, nézzétek csak meg, hogy hol zárták a szezont. Esteban azonban mégis maga mögött tartotta. Briliáns volt.”

„Tudom, hogy ez Checo beceneve, de talán Esteban is megérdemelné a védelmi miniszer jelzőt. Mondjátok, hogy van franciául, és kezdjük el így hívni” – mondta viccelődve Szafnauer.

Miután Szafnauer sajtótájékoztatója véget ért, éppen Ocon kopogtatott be hozzá, hogy megajándékozza az egyik 2021-esversenyzői overáljával. Szafnauer gyorsan el is mondta neki az új ötletét, Ocon pedig gyorsan el is mondta neki, hogy nincs ellenére a „ministre de la défense” jelző.