Racing Point: Nagyon nehéz volt visszatérni a munkához a gyárban, de továbbra is a biztonság az első

Otmar Szafnauerrel a Racing Point hivatalos oldala közölt egy kérdezz-felelek interjút, a román származású szakember pedig elmondta, mennyire nem egyszerű még most se a munka a koronavírus-járvány miatt.

A kötelező gyárleállások végeztével minden visszatért a normális kerékvágásba Silverstone-ban?

„Az igaz, hogy a legállásnak vége, de semmit nem veszünk biztosra. A válasz röviden annyi, hogy közel sem, a gyári munkát is hozzá kellett alakítani ehhez az új valósághoz, amelyben élünk.”

„Továbbra is elkötelezett erőfeszítéseket kell hoznunk annak érdekében, hogy a vírus terjedését lassítsuk, közben pedig biztosítsuk a csapatunk egészségét. A helyzet továbbra is folyamatosan változik, de mi készen állunk, hogy alkalmazkodjunk, ha kell.”

Mennyi munkára volt szükség ahhoz, hogy készen álljon a gyár arra, hogy ismét megnyithasson?

„Elképesztően sok munkára volt szükség ahhoz hogy a silverstone-i gyárunk, és a Brackley-ben található irodáink is készen álljanak. Bőven a kormány által meghatározott intézkedések fölé mentünk, hogy biztonságos hely legyen a gyárunk.”

„Természetesen nekünk is alkalmazkodunk kell a munkának ezen új formájához, de hiszünk benne, hogy az intézkedéseink biztosítják azt, hogy mindenki biztonságosan, és hatékonyan tudjon dolgozni.”

Milyen intézkedések védik az embereket a gyárban?

„Minden szükséges dolgot megteszünk annak érdekében, hogy kizárjuk a vírus terjedésének a lehetőségét. Hosszú a lista, ideértve a meghatározott be és kilépési útvonalakat, a folyamatos teszteléseket és hőmérsékletméréseket, meghatározott munkaidőt és szüneteket, és így tovább.”

„Továbbra is követjük emellett a kormány útmutatásait, és csak azok dolgoznak bent, akik nem tudják megfelelően végezni a munkájukat otthonról. Azzal is biztonságosabbá tesszük a munkahelyünket, hogy korlátozzuk ott az emberek számát.”

Lance Stroll, Racing Point RP20, makes a pit stop Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Mit üzennél a munkába visszatérőknek, és azoknak, akik továbbra is otthonról biztosítják a csapat működőképességét?

„A gyár újranyitása hatalmas lendületet ad mindenkinek, és fontos lépés a júliusi versenyzés előtt. Természetesen mindnyájan alig várjuk már, hogy visszatérhessünk ahhoz, amit igazán szeretünk, de a csapattársaink, és a gyárunk megvédése a koronavírustól továbbra is az abszolút legfontosabb feladatunk.”

„Rengeteg időt fordítottunk már erre, és a továbbiakban is így fogunk tenni. A legnagyobb köszönettel tartozom azoknak, akik ebben most is részt vesznek. Azoknak, akik visszatérnek a gyárba azt üzenem, hogy mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy őket, és a szeretteiket biztonságban tudjuk.”