Racing Point: Lehet, hogy bizonyos pályák még jobban fognak feküdni nekünk

Az már a februári teszteken nyilvánvalóvá vált, hogy a Racing Point hatalmasat lépett előre, de arra senki nem számított, hogy a Ferrari ennyire vissza fog esni 2020-ban, ezzel pedig a Red Bull mögött gyakorlatilag összemosódott az élmezőny és a középmezőny.

Otmar Szafnauer, a Racing Point csapatfőnöke hízelgőnek találja azokat a szóbeszédeket, hogy a Racing Point már az élmezőnynek a tagja, de továbbra is keményen kell dolgozniuk.

„Jó hallani ezeket a pletykákat, de ezt majd az idő eldönti. Szerintem bizonyos kanyartípusoknál ez akár még igaz is lehet. De ezt majd az egész szezont nézve lehet majd eldönteni, és ezért a célért is dolgozunk, és remélhetőleg sikeresek lehetünk majd.”

„Lehet, hogy vannak olyan pályák, amelyek még jobban feküdnek majd nekünk, mint a Red Bull Ring, és akkor még közelebb lehetünk majd hozzájuk, de nem tudom, hogy mennyivel, nehéz ezt megmondani.”

„Én csak örülök annak, hogy jó a versenytempónk, de mint mondtam, van még mit tanulnunk, és még mindig hoztuk ki a maximumot a versenyhétvégéinkből.”

A Racing Point a jó tempója mellett most ezért is szerepel a híroldalak előkelő helyén, mert a Renault óvást nyújtott be a csapat ellen, akik ezt azzal nyugtázták, hogy félrevezető, és alultájékozott az óvás.

Szakértőnk, Matt Sommerfield ebben a cikkben hasonlította össze, mennyire is hasonlít a Racing Point kérdéses fékhűtőrendszere a Mercedesével.

