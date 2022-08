Szafnauer: Biztos vagyok benne, hogy jövőre Fernando és az Aston előtt leszünk!

Az Alpine arra számított, hogy Alonso szerződését egy újabb szezonnal meghosszabbítja, csakhogy megdöbbentek, amikor az Aston Martin bemutatta a kétszeres világbajnokot, aki többéves szerződést írt alá a brit csapatnál.

A csapat elvesztette tartalékpilótáját, Oscar Piastrit is, aki ugyan még nem hivatalosan, de szinte biztosan a McLarennel kötött szerződést, és úgy tűnik, hogy Daniel Ricciardo helyére kerül a jövő évi F1-es rajtrácson.

Szafnauer azonban e kudarcok ellenére is biztos benne, hogy az Alpine-nak megvan az ereje ahhoz, hogy a következő szezonban is a riválisok előtt maradjon. Az Aston korábbi vezérigazgatójaként pedig bennfentes ismeretekkel rendelkezik a helyzetről.

„Mindkét csapatot jól ismerem. 12 évet töltöttem a másik csapatnál – jobban ismerem őket, mint ahogyan az összes itteni figurát ismerem egyelőre! Mióta decemberben eljöttem, felvettek még néhány embert, akik közül néhánynak a toborzásában én is részt vettem - köztük Dan Fallows-t, és Eric Blandin-t a Mercedestől. Szóval tudom, hogy mit akarnak csinálni!" - mondta a héten a Motorsport.com által idézve.

„Nehéz megjósolni a jövőt, de a közeljövőben ez a csapat biztosan továbbra is ezen a szinten fog teljesíteni, ha nem jobban. További 75 embert veszünk fel olyan stratégiai területeken, amelyek segítenek javítani a csapat képességeit. A 75 ember mellett vannak olyan eszközök is, amelyeket most fejlesztünk - néhány szimulációs eszköz, egy új szimulátor, a gyártási kapacitás bővítése, a szélcsatornánk némi korszerűsítése.”

Ennek eredményeként Szafnauer kijelentette: „Biztos vagyok benne, hogy túlszárnyalhatjuk azt a csapatot, ahová Fernando megy, abban az időszakban, amíg ott lesz."

