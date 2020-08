A Racing Point bizonytalan a jövő heti pilótapárossal kapcsolatban

Mint ismert, Sergio Perez pozitív tesztet produkált a szerdai nap alkalmával, de ígéri, erősebben fog visszatérni, mint valaha. A mexikói pilóta rendkívül csalódott, és mindenkit arra ösztönöz, hogy vigyázzon magára. Helyét a csapat korábbi pilótája, Nico Hülkenberg veszi át.

További fejtörést okozhat Szafnauer számára, hogy vajon mennyi időre szól az Angliában érvényben lévő korlátozás, valamint állást foglalt Nico Hülkenberg kapcsán is.

Meg tudnád mondani, hogy miért csak egy versenyre erősítettétek meg Hulk érkezését?

„Nos, ha biztossá válik, hogy Checo egyik futamon sem tud részt venni, abban az esetben Nico veszi át a helyét mindkét versenyen. Bizonytalanok vagyunk, hogy a felépülés 7 vagy 10 napot fog-e igénybe venni.”

„Szerdán produkált pozitív tesztet. Nem vagyok teljesen biztos benne, de úgy tudom, hogy a korlátozás 7 napra szól, nem pedig 10-re, de még mindig bizonytalan vagyok ezzel kapcsolatban.”

„Ha 10 nap, akkor Nico fogja vezetni az autót mindkét versenyen. Ha pedig 7, az mindössze egy probléma megoldása a sok közül. Készen kell állnia, lennie kell egy negatív teszteredménynek is. Ha a vírus továbbra is a szervezetében marad, és pozitív tesztet produkál, abban az esetben Nico a második brit versenyen is rajthoz fog állni.”

Bölcs döntésnek tartod, hogy Sergio Mexikóba repült?

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Úgy gondolom, utólag könnyű okosnak lenni. Világszerte megannyi ember él a tűz közelében. A gyár jelentős része Northamptonban él, és mindannyian tudjuk, hogy ezt a területet is lezárták. Minden szükséges biztonsági lépést megteszünk, attól függően, hogy hova utazunk.”

„És ha elővigyázatosak vagyunk, akkor meg vagyok győződve arról, hogy nem kaphatjuk el a vírust. Részletesen meg kell vizsgálnunk, hogy mi vezetett ahhoz, hogy Checo elkapta a vírust, és biztosra kell mennünk, hogy ilyen ne fordulhasson elő a későbbiekben.”

