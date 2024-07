Szafnauer amerikai befektetők segítségével egy 11. csapattal térne vissza

Továbbra sem képes Forma-1 nélkül létezni Otmar Szafnauer, aki először az Aston Martin, majd az Alpine csapatfőnöke volt. Utóbbi alakulattól azonban a sikertelennek ítélt időszak, valamint a pilótákkal kapcsolatos mizéria miatt távoznia kellett.

A franciáktól történő menesztése óta a szakember nem töltött be teljes munkaidős szerepet az F1-ben, ám a tapasztalatai egyes amerikai befektetők szerint sokat érhetnek, hiszen Szafnauer hosszú időn át fontos szerepet töltött be a csapatok életében.

Szafnauer jelenleg az EventR nevű útvonaltervező alkalmazáson dolgozik, amelyet az F1-ben és más autóverseny-sorozatokban használnak. A kedden megjelent legújabb James Allen on F1 podcastben Szafnauer hosszasan beszélt ambícióiról.

„Versenyző típus vagyok, és az egyetlen dolog, amit mindennél jobban szeretek, az a verseny” – kezdte Szafnauer. „Szóval visszatérni egy olyan szerepkörbe, ahol nem tudom befolyásolni, hogy a csapat mennyire jól versenyez, nem hiszem, hogy érdekelne.”

„Ha ez egy olyan szerepkör lenne, ahol segíthetnék fejleszteni, építeni, a megfelelő embereket vonzani, hogy javítsam a csapat versenyképességét, akkor érdekelne” – folytatta a jelenleg „visszavonultan” élő Szafnauer.

„De tudjátok, csak 10 csapat van. Sokuknál már vannak emberek ezekben a pozíciókban. Szóval nem tudom, hogy mennyi lehetőség van, de ott van a 11. és 12. csapat lehetősége is. Szóval ez lehet valami, ami érdekes lehet.”

Mint ismert, sokáig az Andretti állt a legközelebb ahhoz, hogy új Forma-1-es csapattal képviseltessék magukat a száguldó cirkuszban, ám végül hosszas huzavona után nem kaptak zöld utat a csatlakozásra. Szafnauer azonban másfelé nézeget.

„Dolgoztam néhány észak-amerikai szervezettel, amelyeknek megvan a finanszírozásuk egy 11. csapat indítására. Ez nem az Andretti. Most csak néhány ilyen építőelemet rakunk a helyére, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy mindenünk megvan, ami ahhoz szükséges, hogy sikeresek legyünk, hogy egyrészt elindítsunk egy csapatot, másrészt pedig be is nevezzünk.

Szafnauer bevonása a projektbe azért jelentene lökést, mert teljes mértékben tisztában van azzal, hogyan működik az F1 paddock-politika dinamikája. Ám hogy ebből mi fog megvalósulni, egyelőre senki sem tudja…

