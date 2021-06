Szafnauer: a mostani eredmény bizonyítja, hogy nem csaltunk

A bakui defektek után elég nagy vita alakult ki arról, hogy ki is tehető felelőssé az ottani problémákért. Míg a Pirelli inkább a csapatokra próbálta kenni a dolgot, addig az istállók a gumibeszállítót vonták kétségbe.

Felmerült, hogy a két érintett alakulat, a Red Bull és az Aston Martin is talán alacsonyabb guminyomással ment a bakui verseny során, mint a megengedett érték, és ezért történtek náluk a meghibásodások. A vasárnapi Francia Nagydíjon azonban senkinél sem állt elő hasonló eset, pedig az abroncsok jelentős terhelés mellett komoly kopást mutattak.

A futam során Sebastian Vettel és Lance Stroll is nagyon hosszú etapot teljesített a keményeken, a végén pedig a kilencedik és tizedik helyet szerezték meg, a kanadai pilóta ráadásul a 19. pozícióból indulva lett pontszerző.

Még több F1 hír: Räikkönen látványosan szenvedett, és nem érti, hogy miért

Szafnauer ezek után pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy ők egészen jól tudtak boldogulni a Pirellikkel, miközben sok riválisuk csak szenvedett, ez pedig megválaszolja azt a kérdést, hogy szabályt sértettek-e korábban.

„Frusztráló ez. Főleg akkor, amikor pontosan tudod, hogy mit csinálsz, bőven a szabályok adta kereteken belül vagytok, a többi ember azonban így is megvádol. Ez most remélhetőleg elhallgattatja őket, viszont elmondhatom, hogy mi sosem tettünk semmi illegálisat. Mindig is követtük az FIA és a Pirelli előírásait, és ez a jövőben is így lesz.”

A rossz rajtpozíciókból futott hosszú első etapok az utóbbi versenyeken kifizetődtek a csapatnak, az amerikai pedig egyetértett azzal, hogy a jó gumikezelési képességeiket a magasabb nyomások ellenére is megőrizték.

„Nálunk működik a dolog. Látni lehetett, hogy jöttek az új direktívák, ezek azonban nem befolyásolták a stratégiánkat, ami szintén azt mutatja, hogy már eddig is követtük a szabályokat. Csak tudnod kell, hogy mit csinálsz. A paramétereken belül dolgozunk. Ha azonban picivel okosabban tudod használni a gumikat, akkor ez történik” – mondta a Motorsport.com-nak.

„Néhány másik istálló talán hátrafele ment az új direktívák miatt. Ahhoz képest, hogy hová kvalifikáltunk, elég jó, hogy mindkét autónk a pontzónában végzett, és én ebben is reménykedtem. Seb talán kicsit előrébb is végezhetett volna, de elfogadjuk, és legközelebb jobbak leszünk.”

Az Aston Martin még mindig fejleszti idei autóját, és Szafnauer most azt reméli, hogy a következő csomag már most hétvégén bevetésre kerülhet. „Jön pár új elem Ausztriára, remélhetőleg már az első futamra. Majd látjuk, milyen gyorsan sikerül őket elkészíteni. Igazából a második ottani versenyre szánjuk őket, de majd kiderül.”

A Mercedesnél még mindig keresik a válaszokat