Szabálymagyarázó: Büntetni kellett volna Verstappen védekezését Norris ellen Ausztriában?

Bár megoszlanak a vélemények azok között, akik szerint több szabályozásra van szükség a szürke zónák elkerülése érdekében és azok között, akik szerint „hadd versenyezzenek”, a helyzetnek soha nem lesz tökéletes megoldása.

Mivel bár az FIA próbálta jobban tisztázni a dolgokat, még az általuk a csatákra vonatkozó szabályokról kiadott dokumentumok is elismerik, hogy a motorsportban minden eset egyedi módon kerül elbírálásra, éppen ezért még olyan, amúgy kristálytisztának tűnő iránymutatások, mint amiket az F1-es csapatok és pilóták kaptak a féktávon történő irányváltoztatás betiltásáról is szürke zónákká válhatnak.

Az FIA az elmúlt két évben komoly munkát fektetett bele, hogy felállítson egy Vezetési Standardnek nevezett keretet, melyet a minden kategóriára vonatkozó Nemzetközi Versenyszabályzatba is bele akar foglalni. Ezt a csapatokkal és pilótákkal való konzultáció után állították össze, hogy mindenki egyetértsen abban, mi az, ami megengedett és mi nem.

Ezek az iránymutatások hivatalosan nincsenek a szabálykönyvben, de a csapatokat még februárban értesítették róluk, hogy ezek lesznek az alapjai annak, ahogy a versenybírók az esetleges szabálysértéseket megítélik, azokat úgy írják le, hogy „irányt adnak a stewardok döntéshozatali eljárásainak, de nem kötelező érvényűek, a stewardok saját belátásuk szerint cselekedhetnek.”

A Motorsport.com betekintést nyert ezen iránymutatások egy másolatába, melyben külön utalás van a féktávon való fékezésre, mely így szól: „Védekezésnél egy védekező autó nem változtathat irányt a lassítási fázis megkezdése után, kivéve, ha ezzel az ideális ívet követi.”

Ez a mondat döntő jellegűnek tűnik és azt is magában hordozza, hogy az olyan mozdulatok, amiket Verstappentől Ausztriában láttunk, a nem megengedettek közé tartoztak, mivel már a fékezési zónában történtek.

Azonban a dokumentum is nyíltan kijelenti, hogy lehetetlen ilyen fekete-fehér meghatározásokat aggatni minden ilyen esetre, egy „Fontos megjegyzések” rovat alatt a dokumentum elején ezt hangsúlyozzák is:

A versenyzés egy dinamikus folyamat. Bár ezek az iránymutatások egyes pontokon jelzik az autók közötti meghatározott relatív pozíciót, a stewardok mindig összességében fogják vizsgálni a helyzeteket, amikor egy esetet vizsgálnak.”

Ezután számos olyan tényezőt felsorolnak, melyeket a versenybírók figyelembe vesznek, amikor az egyes esetek felelősét megállapítják, példának okáért azt, hogy hogyan jutottak el az autók az ütközésig (például kései fékezéssel, bevetődéssel), vagy hogy a manőver „optimista” volt-e.

Hozzáteszik: „Ezek a döntések gyakran szubjektívek. A stewardok minden egyes esetet mérlegelnek a pilótából lett versenybíró szakértelmének segítségével és ez alapján fogják a legjobb, de végső döntést hozni az adott időben.”

Verstappen esetében a versenybírók egyértelműen a holland hibájának ítélték meg a Red Bull és Norris autójának ütközését a 64. körben, azonban a féktávon való bemozgásáról az iránymutatásban felsorolt tényezőket mérlegelve arra jutottak, hogy semmi helytelent nem tett, ahogy amúgy ő is értékelte a helyzetet a leintés után.

Verstappen elmondása szerint ma már „99%-ban” egyetértenek a történtekkel kapcsolatban, nem lenne meglepő, ha más pilóták a péntek esti versenyzői eligazításon Silverstone-ban az eset további tisztázását kérnék.

Ahogy azonban Verstappen is rámutatott, az ilyen vitás esetek után az értekezletek előtti nagy felhajtásból gyakran semmi sem lesz: „Sokan nem akarnak ezeken az értekezleteken vesztegelni sokáig. A legtöbbször, amikor az ember azt hinné, sokáig fog tartani, nem így lesz.”

Egy dolog azonban biztos, hiába lép életbe jövőre az FIA Nemzetközi Versenyszabályzatának Vezetési Standardről szóló iránymutatása, Verstappen szerint ez nem jó irány: „Szerintem már most is túl sok szabály van mindenre. Ettől is csak bonyolultabb lesz minden.”