Verstappen nyerte az utolsó gyakorlást Bottas és Gasly előtt, dráma Vettelnél

Ahogyan azt idén megszokhattuk már, nem tolongtak az FP3 kezdetekor a bokszutca végén az autók, Pietro Fittipaldi, a Haas újonca egyedül körözhetett a pályán, a második körét pedig egyből egy elfékezéssel kezdte.

A brazil pilóta rádióüzenetéből nyerhettünk is egy kis betekintést abba, mennyire nehéz beugrani egy Forma-1-es autóba: amikor az autó egyensúlyáról kérdezték, azt mondta, hogy az rendben van, de megint meg kell szoknia a sebességet.

15 perccel később Norris is a pályára hajtott, de azok után, hogy a McLarent pénteken több technikai hiba is hátráltatta, ismét valami problémáról számolt be a rádión, ennek ellenére ideiglenesen átvette a vezetést.

Hamarosan megindult a mezőny, és először Charles Leclerc, majd Valtteri Bottas állt az élre, míg George Russellt feltartották a gyorskörén, Verstappen is csak a finn mögé tudott besorolni, de a kemény gumikkal, míg Bottas a lágyakon volt.

A 3. helyen ekkor Gasly volt, szintén a kemény gumikkal, az AlphaTauri nagyon versenyképesnek tűnt, amit bizonyított Daniil Kvjat is, aki egy ideig szintén felugrott a 3. helyre, a két Mercedes mögé, és Verstappen elé.

Bottas ezután végre szabályosan is összerakta azt a kört, amire tegnap is képes volt, és egy 54.523-mal az élre állt, majdnem 5 tizeddel Russell előtt.

Amennyire jól ment eddig Ricciardo, Esteban Oconnál nagyon félrementek a dolgok a beállítások terén, egyelőre csak a 14. a francia, és azt mondta a rádión, hogy „menjünk vissza” a beállításokkal.

Sebastian Vettel az edzés harmadánál kihasználta az üres pályát, és a lágy gumikon a 2. helyre ugrott fel, 1 tizedet adott George Russellnek is. A két Mercedes új lágy gumikkal csatlakozott a némethez, Valtteri Bottas pedig egy új fokozatba kapcsolt, és több, mint 4 tizedet talált az első két szektorban, és még úgy is több, mint 2 tizedet javított, hogy rontott az utolsó kanyarban, és majdnem 4 tizedet adott Russellnek.

Russellt hamarosan Lando Norris is átugrotta a tabellán, Verstappen pedig felrakta a lágyakat, és egyből 2 tizedet adott Bottasnak, és megsüvegelendő volt Alex Albon teljesítménye is, aki 5 tizedet kapott Verstappentől, de a közepeseken volt a thai, és így is Russell előtt volt.

Vettel a korábban említett mért köre után egyből a garázsba hajtott, hamarosan pedig ki is derült, hogy miért: a Ferrari elővigyázatosságból úgy döntött, hogy a teljes erőforrást kicseréli az időmérő előtt az autóban!

Bottas még ment volan egy utolsó mért kört, de Charles Leclerc megpörgése miatt el kellett vennie a gázt, így maradt Verstappen az élen.

Ajánlott videó: