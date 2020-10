Mercedes 1-2 a harmadik szabadedzésen, de nagyon közel a Red Bullok!

Érdekes módon most sem tolakodtak a csapatok a lehetőségért, ahogyan azt már megszokhattuk idén a harmadik szabadedzések esetében, ugyanakkor most a pálya ismeretlensége és a tegnapi piros zászlók miatt azt gondolhatta volna az ember, hogy ki akarják használni az edzés teljes időtartamát.

Az első mért köröket a Mercedesek futották meg, Bottas 28 ezreddel verte Hamiltont, de a brit hamarosan majdnem egy másodpercet adott a finnek egy 1.17 alatti körrel.

A pálya rohamosan javult, különösen jól ment Pierre Gasly, aki a rádióban azt mondta, hogy srácok, nem tudom mit csináltatok az autóval az éjjel, de szárnyal. A francia az edzés felénél a 2. volt, mindössze 2 tizeddel Hamilton mögött.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Hiába lazított azonban az FIA a pályaelhagyási szabályokon, így is sok pilótának törölték el a körét, Verstappen a közepeseken is az élre állt egy darabig, ahogyan Albon is többször befért a top3-ba, több másodpercre is.

A Red Bull tempója azonban biztató volt, különösen azt figyelembe véve, hogy az energiaitalosok az edzés első felében a közepeseken köröztek.

Lewis Hamiltontól láthattunk egy szokatlan kavicságyas kirándulást, a brit alól kitört a Mercedes feneke, amire idén még nem nagyon volt példa. A hatszoros világbajnok autóján első szárnyat is cserélni kellett.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

Technikai problémával egyedül Daniel Ricciardo találkozott, akinek a DRS-e romlott el, ami nagyon nem jó jel azután, hogy az ausztrál kifejtette, szerinte nem a teljesítmény, hanem a megbízhatóság dönt majd a konstruktőri 3. helyről a Renault, McLaren, és a Racing Point között.

Érdekes hibáról számolt be Charles Leclerc, ami azonban nem az ő hibája volt, hanem az F1-nél nyomott valaki valamit félre: a monacói egy ideig Hamiltont, és más csapatokat hallott a rádióban.

Amikor már azt hittük, megúsztuk a harmadik szabadedzést piros zászló nélkül, 1 perccel a kockás zászló előtt Sebastian Vettel Ferrarija bontotta meg a csatornafedeleket, ami nagyon veszélyesen lógott ki, így idő előtt leintették az utolsó gyakorlást.

Érdekes időmérő edzés előtt állunk, ugyanis nem tudni, mennyire tartalékolt a Mercedes, ha mindkét csapat a valódi tempóját mutatta meg most, akkor izgalmas csatát várhatunk a pole-pozícióért.

