Bottas nyerte a harmadik szabadedzést, a McLarenek kiszorították Hamiltont a top 3-ból!

Az Olasz Nagydíj harmadik szabadedzése is remek körülmények között kezdődött meg, 26 fok körüli levegő és 40 fok körüli aszfalthőmérséklettel figyelhettük, ahogy megkezdik a körözést az autók.

Vagyis éppen, hogy megkezdték, mert kezdetben a két Alfa Romeón és a Haasokon kívül csak a tegnap egy motorhiba miatt sokat veszítő Lando Norris jött ki egy installációs körre, ezek után azonban mind visszamentek a bokszba.

Ezután bő 10 percig nem történt semmi, negyed óra után jött Sainz a közepeseken, magányos körözgetése közben elégedetten nyugtázta versenymérnöke, hogy az első helyen van és mindhárom szektorban ő a leggyorsabb.

Az igazi edzés aztán 20 perc után érkezett el, amikor a mezőny nagy része lágyakon és közepeseken jött ki. A Ferrarik voltak az elsők, de csak 1:21.5 feletti időket tudtak menni és hamarosan emiatt a 13. (Leclerc) és a 17. (Vettel) helyen találták magukat.

Jó időt ment azonban Lewis Hamilton és Valtteri Bottas is. A finn köre lett a jobb, 1:20.622, hatszoros világbajnok csapattársa 36 ezreddel követte. Ezzel a második és harmadik helyet foglalták el csak azonban.

Max Verstappen ugyanis a közepes keverékeken volt képes másfél tizedet verni a Mercedesekre, akik lágyakon jöttek (hozzá kell tenni, hogy mindketten rosszabb kört mentek, mint tegnap délután,)Hamilton az Ascari sikánban hibázott is), és Esteban Ocon is a közepeseken jött be a negyedik helyre 1:21 alatt, míg Gasly és Kvjat voltak a 6. és a 7.

Ezután némi szünet következett, és 20 perccel a vége előtt Bottas újabb gyorskört futott, amivel át is vette a vezetést (1:20.089) és hamarosan Hamilton is követte, elvéve a második helyet Verstappentől, mindössze 17 ezreddel megelőzve a hollandot.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lando Norris, McLaren MCL35 Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

Jöttek szép sorban a többiek is, a két Ferrari taktikusan, már a szélárnyékot is generálva egymásnak érkezett célba, ennek köszönhetően Leclerc be is tudott jönni a 9. helyre 1:21 alatti idővel.

Hamilton pedig búcsút mondhatott a második helyének, mivel a szélárnyékokat kihasználva előbb a tegnap is remek gyorskört futó Lando Norris, majd a Renaultval érkező Daniel Ricciardo előzte meg - viszont a három versenyző között fél századmásodperc sem volt, Hamiltont a két Red Bull követte.

Aztán jött az újabb feketeleves Ricciardónak, ugyanis a kivezető körén a Lesmónál meg kellett állítani az autót. Ez egy rövidebb piros zászlós szakaszt eredményezett, aminek a végén aztán még egyszer kijött mindenki a lágyakon összehozni még egy kvalifikációs szimulációt.

Az utolsó körben az egyetlen jelentős javítást Carlos Sainz mutatta be, aki ezzel bejött a második helyre, 229 ezredre lemaradva Bottastól, tehát úgy tűnik, a McLarenek roppant erősek lehetnek ma délután, míg a Red Bullok csak az 6.-7. helyet szerezték meg.

És a két Ferrari? Leclerc 11., Vettel 15. lett.

