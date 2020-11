Verstappen nyerte a második szabadedzést Leclerc előtt, nem mutatott sokat a Mercedes

A vizes, csúszós első szabadedzés után a második szabadedzésen már egy fokkal tisztább pályára hajthatott ki az F1 mezőnye, ugyanakkor megerősödött a szél, és sem a pálya, sem az aszfalt hőmérséklete nem változott sokat a délelőtti gyakorláshoz képest.

Visszatérhetett a pályára Carlos Sainz is, akinek az autójában csak elektromos alkatrészeket kellett cserélni a délelőtti leállása után, így nem kap büntetést vasárnapra.

Az első körök után hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a pálya nem sokat változott az első szabadedzéshez képest, az edzés elején a legjobb kört Valtteri Bottas futotta egy 1.35.107-tel, ami azonban csak 1 tizeddel volt lassabb, mint Verstappen leggyorsabb körénél a délelőttről.

15 perc után azonban már egy kicsit jobban munkára tudták bírni a közepeseket, Leclerc vette át a vezetést egy 1.33.429-cel, majd Verstappen már be tudott menni 33 alá, majd Albon tovább javított, és már 32 alatti idővel iratkozott fel a tabellára.

A megpörgések sorát Romain Grosjean kezdte, aki ki is jelentette, hogy többet nem akarja használni a kemény gumikat, amelyeket szinte lehetetlen volt felmelegíteni.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Az első fél óra után két érdekesség is tartozott a Red Bullhoz tartozó csapatokhoz: az egyik, hogy Alex Albon 1.30.872-vel több, mint 6 tizeddel vezetett Hamilton előtt, a másik, hogy mennyire rosszul mentek az AlphaTaurik. Az imolai remek formájuk után több fejlesztéssel is érkeztek Isztambulba: új padlólemez és barge board is felkerült az autókra, azonban például Kvjat az autó vezethetőségére panaszkodott.

Az első 40 perc után szinte a teljes mezőny felrakta a lágyakat, azonban azok nagyon korán szemcsésedtek, ahogyan arra Charles Leclerc is panaszkodott: 3 kör után már szemcsésedtek az első gumik.

Leclerc ennek ellenére átvette a vezetést, és bement 32 alá is, ahova követte Albon is. A thai pilóta hamarosan elsőként ment be 1.30 alá, és továbbra is vezette az edzést a folyamatosan javuló pályán. A monacói hiába panaszkodott az etap elején, a már 14 körös, letisztult gumikon futotta meg nem sokkal később az új leggyorsabb kört, 1.28.731-gyel.

Max Verstappen azonban hamarosan megfutotta a nap legjobb körét, egy 1.28.330-at, amivel 4 tizedet adott a második Leclerc-nek.

Carlos Sainznak továbbra sem volt probléma mentes napja, a spanyol autójáról letört a bal oldali visszapillantó tükör. Az edzés második felére feljavultak az AlphaTaurik, ugyanakkor messze voltak a top10-től a Renault-k, Ricciardo csak a 14., Ocon csak a 17. volt fél órával az edzés vége előtt.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

Nem sokkal később a két Williams szinte egyszerre forgott meg a pálya két különböző pontján, Russell nagyon dühösen szólt a rádióba, hogy az elnyújtott 8-as kanyarban miért tör ki az autó.

Sainz és Albon keveredett hamarosan csatába a pályán, a spanyol a közepeseken nem akarta elengedni a lágyakon érkező thait. Kimi Raikkonen folytatta a megforgások sorát, azonban elegánsan kigurult a pályáról, és nem radírozta le a gumikat. Daniil Kvjat meglepő helyen, az utolsó kanyarban mutatott be egy piruettet.

Az edzés utolsó 30 perce már teljes egészében a versenyszimulációkról szólt, így nem javítottak a köridőkön. Kérdéses, hogy a Mercedesben mennyi maradt, nehezen elképzelhető, hogy valóban 5 tized lenne a Red Bull és a Mercedes között.

