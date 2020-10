Szabad hétvége? Max Verstappen inkább nemet mond rá…

A holland nem érezte úgy, hogy távol kellene maradnia a motorsporttól, hiszen ő és csapattársa, Jonas Wallmaier a Team Redline Orange által indított Dallara P217-et egészen a győzelemig vezették több mint egykörös előnnyel.

A 33-as számú autóval Verstappen volt az, aki elkezdte a futamot és fejezte is be azt, emellett megfutotta a leggyorsabb kört, és egészen 501 virtuális körig jutottak a 2,54 mérföldes Road Atlanta pályán a versenyző hivatalos weboldala, a Verstappen.com szerint.

Miután 40 perc elteltével az első bokszkiállásoknál átvették a vezetést, Verstappen autója folyamatosan kontrollálta a versenyt, és az egyetlen ijesztő pillanatot az eredményezte, amikor Wallmaier lecsúszott a pályáról, ezzel pedig veszítettek néhány másodpercet, de a vezetésük nem forgott veszélyben.

A valódi Petit Le Mans-t majd október 17-én rendezik meg zárt ajtók mögött a globális járványhelyzet miatt.

Verstappen júniusban elindult a Le Mans-i 24 órás verseny virtuális változatán is, méghozzá F1-es ellenfelével, Lando Norrisszal egy csapatban. Azt a viadalt végül a 25. helyen zárták, míg az alphatauris Pierre Gasly például az ötödik lett.

Max Verstappen, Red Bull Racing celebrates on the podium with the trophy

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images