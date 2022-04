Symonds: az idei tapasztalatok is segítenek a 2026-os konstrukciók kialakításában

Új korszak kezdődött 2022-ben a Forma-1-ben, a mezőny tagjainak gyakorlatilag teljesen át kellett szabniuk autóikat, hogy azok megfeleljenek az új szabályoknak és a négy évtized után visszatérő ground effect technológiának.

A vezetők célja a változtatásokkal természetesen az volt, hogy látványosabbá és szorosabbá tegyék a versenyeket, és a szűk mint alapján úgy fest, a tervek beváltották a hozzájuk fűzött reményeket.

Pat Symonds és mérnöki csapata fontos szerepet vállalt az új aerodinamikai csomag tervezésében, de munkájuk ezzel még közel sem ért véget, hiszen négy év múlva új erőforrásokra vált a Forma-1, amely újabb korszakhatárt jelenthet a száguldó cirkusz életében.

Bár a technikai igazgató eredetileg úgy tervezte, hogy idén nyáron visszavonul, most mégis úgy döntött, a következő években is marad az F1 kötelékében, így pedig hosszú távon is felügyelheti a további fejlesztéseket.

„Ha nem vonnánk le folyamatosan a tanulságokat, már nem lennénk sehol" - mondta a Motorsport.com-nak. „Amikor az ember új autót tervez, sosem elégedett vele. Abban a pillanatban, amikor elkészül, azt gondolja, jobb munkát is végezhettem volna.“

„A 2022-es autóval pontosan ez volt a helyzet. Összességében nagyon elégedett vagyok azzal, amit elértünk, de vannak dolgok, amelyeket jobban is lehetett volna csinálni. Ezeket a tapasztalatokat pedig máris fel tudjuk használni a 2026-os váltáshoz.“

Symonds kifejtette, a bahreini és a dzsiddai futamok adatai pozitívak, hiszen a pilóták számára valóban könnyebbé vált az előttük haladó autó követése, az összevetésben elsősorban az új konstrukciók és a korábbiak közötti különbségeket vették górcső alá.

„A következő néhány futam után készítünk egy belső jelentést. Mindig azt mondom, ne vonjunk le következtetéseket egy-két verseny után. A változtatásaink középpontjában soha nem az előzések könnyítése állt, ez egy általános tévhit.“

„Néhány éve kezdtük el monitorozni, hogyan alakíthatunk ki olyan autót, amellyel könnyebb csatázni és már most szemmel látható a változás. Ugyan csak két versenyen vagyunk túl, de a bizonyítékok pozitív irányba mutatnak.“

„Bízom benne, hogy idén jó és szoros versenyeket fogunk látni. Sokat tanultunk ezekről a konstrukciókról és bízunk az eszközeinkben. Sokan cinikusak voltak azzal kapcsolatban, hogy elérhetünk komoly változást, de bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk rá.“

„Már az új szabályoknak megfelelő mintamodell tavalyi tesztelésének utolsó szakaszában rájöttünk, hogy néhány dolgot jobban is meg lehet oldani, ezeket a tapasztalatokat fogjuk figyelembe venni a következő nagy módosításig“ - fogalmazott a technikai vezető.

