Symonds: Alonso egyből megérti majd a 2022-es autókat

Az F1 radikálisan megújul majd 2022-ben, az autók leszorítóerejét ismét a ground effect adja majd, illetve az idejétmúlt 13 colos kerekek helyett jóval modernebb és elterjedtebb, 18 colos kerekek érkeznek majd, amikhez továbbra is a Pirelli fog low-profile gumikat készíteni.

A 2008-as szingapúri crashgate-ben is részt vevő, 2017 óta pedig az FIA-nál dolgozó Symonds szerint a változások remekül kedveznek majd az idén visszatérő Fernando Alonsonak, akit a mezőny egyik legjobb versenyzőjének tart.

„Lenyűgöző volt hallgatni az első élményeit arról, hogyan tanulta meg vezetni az LMP1-es autókat, különösen az energiavisszanyerő rendszereket” – idézi Symonds Motorsport News-nak adott interjúját a FormulaPassion.

„Több trükköt is talált, amivel addig más pilóták nem találkoztak. Egy pár teszt után már meg is tudta nekik mutatni, hogy bizonyos akciókkal, és meghatározott vezetési stílussal a pálya másik pontjain jóval több energiát tudnak újra felhasználni.”

„Fernando nagyon jó ebből a szempontból. Ebből kifolyólag szerintem ő lesz az, aki a legelőször ki tudja hozni a maximumot a 2022-ben érkező autókból.”

„Szerintem Fernando hamar megérti majd, hogy mi fog igazán számítani azoknál az autóknál, hogyan kell együtt dolgoznia a mérnökkel. Ő lesz az első, aki megérti, hogyan működnek a 18 colos gumik, szóval szerintem a 2021-es szezon utáni reset nagyon sokat fog neki segíteni.”

Fernando Alonso a héten csúnya biciklibalesetbe keveredett, amely során eltört a felső állkapcsa is, amit azon nyomban meg is műtöttek. Csapata, az Alpine szerint ez a kis kiesés nem befolyásolja majd számottevően a 2021-es szezonját, és gond nélkül részt vehet majd a bahreini téli teszteken, és az első futamon, a Bahreini Nagydíjon is.

