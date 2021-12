Svarcman Ferrarit vezethet Abu Dhabiban

Robert Svarcmant az a megtiszteltetés éri jövő héten, hogy a fiatal versenyzők tesztjén a Ferrari 2021-es autóját vezetheti majd Abu Dhabiban. Svarcman, aki a Ferrari Versenyzői Akadémiájának tagja, jelenleg a 2. helyen áll az F2 idei szezonjában. Az orosz a Ferrari szimulátor versenyzőjével, Antonio Fuocoval osztozik majd az SF21-en.

A Prema versenyzője 2021-ben már két alkalommal is vezette a Ferrari autóját, azonban mind a januári fioranói, mind a szeptemberi imolai gyakorlás alatt a három évvel ezelőtti modellt vezette. Svarcman emellett tavaly is részt vett a Ferrari színeiben a fiatal versenyzők tesztjén, így a 2020-as autóval is van tapasztalata.

„Hihetetlenül boldog vagyok, hogy ismét tesztelhetek a Ferrari színeiben” – reagált a 2019-es F3-as bajnok. Amellett, hogy megtisztelő, nagy felelősség is ebben az autóban ülni, ezért rendkívül hálás vagyok a Ferrarinak a belém fektetett bizalom miatt.”

„Igyekszem majd annyira élvezni, amennyire csak lehet. Emellett szeretnék jó munkát végezni, és hasznos adatokkal segíteni a csapatot” – mondta Svarcman, aki a Ferrari mellett a Haas 2021-es autóját is vezeti majd a szezon utáni napokban.

Az orosz versenyző az utolsó F2-es forduló előtt csapattársa, az Alpine által támogatott Oscar Piastri mögött a második helyen áll az első számú nevelőszéria világbajnoki tabelláján. Svarcman két futamgyőzelmet és hét dobogós helyezést szerzett eddig 2021-ben.

A versenyző képességeit a Haas csapatfőnöke, Günther Steiner is méltatta: „Izgatottan várjunk, hogy Robert velünk teszteljen Abu Dhabiban. A Ferrari nagy becsben tartja őt – nem véletlen, hogy már 2017 óta tagja a versenyzői akadémiájuknak.”

„Képességeit jól bizonyítja az előző szezonokban mutatott teljesítménye – különösen a tavalyi, első F2-es szezonja, amikor versenyzőinkkel, Mick Schumacherrel és Nyikita Mazepinnel is küzdött.”

„Örülünk, hogy esélyt adhatunk Robertnek egy F1-es autóban, és már várjuk, hogy Abu Dhabiban közösen dolgozzunk vele” – mondta Steiner.

