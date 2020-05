Suzuka elhalasztja a jegyárusítást a 2020-as Japán Nagydíjra

A koronavírus-járvány miatt a Forma-1 2020-as szezonjának egy jelentős részét már elhalasztották/törölték, a legoptimistább becslés szerint pedig július 5-én, az Osztrák Nagydíjjal kezdődhetne az idény.

A suzukai pálya viszont úgy döntött, hogy elhalasztja a jegyértékesítést a 2020-as Japán Nagydíjra: a jegyárusítás az előzetes tervek szerint május 17-én kezdődött volna.

A döntés hátterében több ok is állhat, ezek közül az egyik az lehet, hogy nem fix, mikor tarthatják meg a versenyt, és persze annak a lehetőségét sem lehet kizárni, hogy talán nem lesz idén Japán Nagydíj a Forma-1-ben.

Az utazást a versenyre a Honda tulajdonában álló cég, a Mobility Land szervezi, a vállalat pedig a sajtóközleményében hangsúlyozta, továbbra is úgy készülnek, hogy lesz verseny, bár az irodáik május 10-ig zárva tartanak. Azonban a globális és a japán helyzet miatt javasolták azt, hogy halasszák el a jegyértékesítés kezdetét.

A Mobility Land nem szeretne szívesen olyan helyzetbe kerülni, hogy az ügyfeleik visszatérítést követeljenek a verseny átütemezése vagy esetleges törlése miatt, most pedig arra várnak, hogy hivatalos legyen a Japán Nagydíj dátuma, és hogy az egészségügyi hatóságok is engedélyezzék az eseményt.

És persze az is az opciók között szerepel, hogy nézők nélkül fog megrendezésre kerülni a futam, az pedig biztos, hogy ha lesznek is nézők, kevesebben lesznek, mint az utóbbi években – már csak amiatt is, hogy az A1-es, az A2-es és az I-lelátó nem fog rendelkezésre állni idén, ahogy a C-lelátó felső szekciója sem.

