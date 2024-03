Susie Wolff nem fogja hagyni, hogy az FIA a "szőnyeg alá söpörje" az ügyeit

Susie Wolff a héten bejelentette, hogy pert indított a motorsport irányító testülete ellen Franciaországban egy ellen megalapozatlanul indított vizsgálat ügyében. Először közleményben bejelentették, hogy megnézik, Wolff, aki az F1 Academy ügyvezető igazgatója, nem adott-e át bizalmas információt férjének – és gyorsan ki is derítették, hogy nem.

Az, ahogy az FIA nyilvánosan kezelte az ügyet, a vizsgált felek nevét is közzétéve, nagy felháborodást keltett és ezért került sor annak bíróságra vitelére. Lewis Hamilton már korábban jelezte, támogatja a döntést, míg a Skynak nyilatkozó Toto Wolff is egyértelművé tette, hogy felesége elszánta magát, hogy a végére járjon annak, miért úgy kezelte a szövetség a helyzetet, ahogy.

„Először is, Susie egy erős nő. Senki sem packázhat vele, és ahogy mindig, tartja magát az értékrendjéhez, most is. Egyáltalán nem érzelmi alapon döntött erről. Úgy érzi, valaki hibázott és erről a bíróságnak döntenie kell. Semmi sem fogja eltéríteni, ő egy ilyen ember.”

„A másik oldalról, az a helyzet, hogy ez is egy olyan ügy, ami miatt egész idény alatt arról beszélünk, miért nem átláthatóak ezek a dolgok és egyéb dolgokról, amik nem annyira jól vannak intézve, erre utalt Lewis is. A sportág remek dolgairól kellene beszélnünk, arról, hol tartunk, nem ezekről a balhékról. De figyelmet kell ezekre is irányítani.”

Bár mindössze két nap után kihátrált az FIA a Wolffék elleni vizsgálatból, az, hogy nem kértek bocsánatot és nem magyarázták el, mi alapján indították el azt, nem tetszett a házaspárnak. Az is kétséges, amit a szövetség állított, miszerint valamely másik csapat tett panaszt ellenük és hogy mi az eredeti cikk forrása, aminek közzététele után léptek.

Toto Wolff szerint ezért a legfontosabb az, hogy megkapják ezekre a kérdésekre a válaszokat: „Ahogy korábban mondtam, Susie már hónapokkal ezelőtt elindította ezt a folyamatot, nagyon módszeresen állt neki és ha engem kérdeznek, el fog menni a falig. Neki nagyon is számít, hogy kiderüljön, mi történt és hogy felelősségre vonjanak embereket, ne pedig a szőnyeg alá söpörjék a történteket.”

„Szerintem a sportágnak minden téren ezt kellene tennie, akár Susie ügyében, akár más csapatok ügyében. Ez a sport egy akkora platform és annyira jól működik minden, szóval néha ki kell vinni a dolgokat ebből a közegből a valós életbe és megnézni, ott is ugyanúgy működnek-e a dolgok.”

Wolff nem gondolja, hogy eget rengető hatása lesz a pernek a Forma-1 irányítására nézve, de úgy érzi, vannak esetek, amikor az érintettek nem dőlhetnek hátra és nyelhetik le azt, amit ellenük tesznek: „Nem hiszem, hogy van olyan, hogy vízválasztó. Egyszerűen egy ponton azt kell mondanunk, hogy elég volt.”

A Mercedes csapatfőnöke szót ejtett a mai szabadedzésekről is, erről itt írtunk.