Susie Wolff is versenyben lehet a Williams csapatfőnöki posztjáért

Jost Capito és Francois-Xavier Demaison csapatfőnök és műszaki igazgató héten bejelentett távozása a Williamstől valóban a semmiből érkezett, semmilyen pletyka nem érkezett előtte arról, hogy változásra készülnének.

A brit csapat amerikai tulajdonosai a Dorilton Capitalnél döntöttek úgy a hírek szerint, hogy a csalódást keltő idei eredmények (a konstruktőrök között a nyolcadikról a tizedik helyre estek vissza) miatt nem hosszabbítják meg Capito szerződését, mivel nem tudták kihasználni a szabályváltozásokkal járó lehetőségeket.

Az amerikai vagyonkezelő cég, amely 2020-ban vette át a csapatot, nem elégszik meg azzal, hogy ott van a mezőnyben, ezt tükrözi az is, hogy a napokban szárnyra kelt hírek szerint a Red Bulltól igazoltak mérnököt, Angelosz Ciaparaszt, aki a csapat főtervezője lesz a jövőben.

Capito utódját illetően a Williamsnél mindenki lakatot tett a szájára, de az elmúlt órákban a spanyol Soymotor és a német Speedweek is arról írt, hogy Susie Wolff jelentheti a megoldást a grove-i csapatnál, aki 2012-ben és 2014-ben is tesztpilótájuk volt, négy szabadedzésen is beülve az autójukba.

Toto Wolff felesége versenyzői karrierjét befejezve 2018-ban először részvényesként, majd csapatfőnökként szólt bele a Venturi Formula E-s csapatának munkájába, majd miután 2021 végén megtették Jerome D’Ambrosiót csapatfőnöknek, ügyvezető igazgató lett, a Maserati érkezésével azonban elhagyta a csapatot.