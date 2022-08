Surer szerint nem csak Verstappen jobb Hamiltonnál a jelenlegi mezőnyből

Marc Surer nemrég a Beyon the Grid F1-es podcast vendége volt, ahol a 70 esztendős egykori versenyző többek között arról is beszélt, véleménye szerint eldőlt-e már az idei világbajnoki cím.

A svájci úgy gondolja, semmi sem veszélyezteti Max Verstappen címvédését, hiszen egyébként is a hollandot tartja a mezőny legjobb versenyzőjének. „Ha bárkit megkérdeznek, kit választana egy csapat első számú pilótájának, Verstappent kell mondania! A múltban ugyan néha hibázott, de most szinte tökéletes.“

Surert arról is megkérdezték, jobb versenyző lett-e a holland a tavalyi szezon óta, ahol Lewis Hamiltonnal végletekig kiélezett csatát vívott a vb-trófeáért és néha-néha komoly ellentét alakult ki közöttük.

„Igen, határozottan, mert azt hiszem, megszűnt a nyomás. Egyszerűen most már tudja, hogyan kell világbajnoki címet nyerni és sokkal nyugodtabb“ - vélekedett a svájci, aki azt is elárulta, kit választana a regnáló bajnok mellé második számú versenyzőnek.

„Azt hiszem, George Russellt mondanám. Norris és közte vacillálok, de szerintem Lando minden évben fejlődött, míg George már az első évében lenyűgözött, amikor a gyenge Williamsnél versenyzett. Megvolt benne az extra és most bizonyíthat.“

„Pechére most sem harcolhat a győzelemért, de ne felejtsük el, hogy magasabb és nehezebb, mint versenytársai, így szerintem egy kis hátránnyal is indul, mégis fantasztikus teljesítményre képes“ - vélekedett Surer.

Az egykori versenyző azt is megindokolta, miért nem Leclerc-re, vagy éppen Lewis Hamiltonra esett a választása. Surer úgy gondolja, a Verstappen-Russell páros még rengeteg évig versenyezhetne egymás oldalán, hogy trófeák tömkelegét gyűjtse be.

„Egy befutott, sikeres versenyző nem működne Verstappen mellett, ez a kombináció elég unalmas lenne. Ha egy Max Verstappent alkalmazol, akkor egy fiatal pilóta illik mellé, nem egy öreg“ - szögezte le Surer.

„Mindig is elég unalmasnak találtam ezt a kombinációt és számomra Leclerc is egy befutott versenyző. Már korábban is nyert futamokat, így egy fiatalabb pilótát választanék, hogy nyomást gyakoroljon Maxra“ - tette hozzá.

