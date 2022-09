Surer: Stroll sokkal jobb pilóta, mint azt a legtöbben gondolják

Lance Strollt évek óta az a kritika éri, hogy csupán édesapja, Lawrence Stroll miatt versenyezhet a Forma-1-ben, de a korábbi versenyző, Marc Surer egyáltalán nem ért egyet ezzel a véleménnyel.

A kanadai versenyzőnek ugyanakkor ebben az idényben eddig mindössze öt pont jött össze tizenhat verseny alatt, míg csapattársa, Sebastian Vettel úgy szerzett húsz egységet, hogy két versenyt ki kellett hagynia koronavírus-fertőzés miatt.

„Sokkal jobb versenyző, mint azt a legtöbben gondolják“ - mondta Surer a Formel1.de YouTube-csatornáján nemrég megjelent videóban, ahol Stroll korábbi eredményeiről is beszélt.

A 2020-as szezonban pole pozíciót szerzett a Racing Pointtal Isztambulban, és kétszer állhatott dobogóra a csapat színeiben, miközben 2017-ben a Williamsszel is harmadik tudott lenni az Azeri Nagydíjon.

A juniorok között is jó eredményei voltak, 2014-ben az olasz Formula-4-ben, 2015-ben a Toyota Racing Seriesben, 2016-ban pedig az európai Formula-3-as bajnokságban tudott nyerni, olyan riválisokat megelőzve, mint George Russell, Callum Ilott, vagy Csou Kuan-jü.

Surer persze elismeri, Stroll nem olyan kaliberű szupertehetség, mint Sebastian Vettel vagy Fernando Alonso, de második számú pilótának tökéletes választás.

„Elég jó ahhoz, hogy pontot szerezzen, ezt újra és újra bizonyítja egy olyan autóval is, ami jelenleg nem éppen a legjobb. Ebben a szezonban is közelebb áll csapattársához, mint például Ricciardo a McLarennél Norrishoz. Ha az autója egy kicsivel jobb lenne, ő is rendszeresen ott lenne a pontszerzők között“ - tette hozzá Surer.

