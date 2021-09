Surer: Norris nem Hamilton vagy Leclerc szintjén van

Lando Norris csak 6 körre, és egy rossz döntésnyire volt attól, hogy megszerezze az első Forma-1-es futamgyőzelmét a 2021-es Orosz Nagydíjon, a teljesítményével pedig kivívta Marc Surer elismerését is, aki az orosz versenyhétvégét megelőzően német kollégáinknak a Formel1.de-n úgy nyilatkozott, hogy Norris nem tartozik az F1 feltörekvő generációjának legnagyobb tehetségei közé.

Az egykori német Forma-1-es kommentátort természetesen szembesítették ezekkel a kijelentéseivel, amikor hétfőn ismét a Formel1.de YouTube csatornáján értékelte az Orosz Nagydíj eredményeit, a véleménye azonban nem változott maradandóan.

„Norris óriásit fejlődött idén, azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy ez már a 3. éve a Forma-1-ben. Az első két szezonja nem volt kiemelkedő. Most azonban, amikor látjuk, hogy Carlos Sainz mennyire jó a Ferrarinál, és Norris néha még nála is jobb, egyértelművé válik, hogy képes volt egy remek pilótától tanulni. Ezt nem tudtuk róla korábban, most pedig Ricciardo ellen mutatja meg, hogy mire is képes.”

„Meggyőzött a Szocsiban mutatott versenyével arról is, hogy képes arra, hogy egy világbajnok előtt nyerjen futamokat. Nem volt ideges, nem hibázott, nagyon erős teljesítményt nyújtott.”

Surer szerint Norris egy nagyon fontos tulajdonságáról tett tanúbizonyságot az idei F1-es szezonban.

„Folyamatosan tanul – ami nagyon fontos a Forma-1-ben. Nem csak a tehetségére hagyatkozik, hanem képes arra, hogy folyamatosan javuljon. Hasonlóan (Pierre) Gaslyhoz, idővel ő is csak egyre jobbá és jobbá válik, ezért helyezem erre a szintre” – mondta Surer, majd kifejtette, miért nem tartja akkora szupertehetségnek Norrist, mint például Lewis Hamiltont.

„Amikor azt láttuk, hogy Hamilton Alonso csapattársaként az első évében egyből felvette vele a harcot, vagy ahogyan Leclerc a Ferrarinál azonnal legyőzi Vettelt… Ők a szupertehetségek, Norris nem illik ebbe a kategóriába.”

„Sokat javult, még mindig tanul, ami azt is jelenti, hogy ő is kezd valamit a tehetségével. Hosszútávon pedig általában az ilyen fiatalokból lesznek a jobb pilóták” – zárta gondolatait a svájci expilóta.