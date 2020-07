Súlyos problémái lehetnek a Ferrarinak Silverstone-ban

Jövőhéten visszatér a száguldó cirkusz, Silverstone-ban két futamot is tartanak, ez pedig különösen rossz hír a Ferrarinak. Ralf Schumacher a Sky Deutschland-nak elemezte a Ferrari helyzetét, és nem sok jót jósolt a Maranellóiaknak.

„Nagy kudarcnak látom Silverstonet. Köztudott, hogy a Ferrari motorja nem annyira erős, mint tavaly ilyenkor. Silverstone nagyon gyors pálya. Stabil autóra, jó aerodinamikai csomagra van szükség a gyors kanyarokban.”

„Szerintem a Mercedes és a Racing Point megint az éllovasok közé fognak tartozni. Apropó a Mclaren is, mivel nagyon erősek voltak Spielbergben. A pálya karakterisztikái, és az aszfalt állapota is hasonló. A Ferrari kettő nagyon nehéz hétvége előtt áll.” – mondta a Sky szakértőjeként dolgozó egykori pilóta.

A szezon közbeni fejlesztésekről is kérdezték a hétszeres világbajnok öccsét, mivel az olasz istálló nem nagyon lépett előre a Hungaroringre hozott nagy fejlesztési csomagtól.

„Véleményem szerint itt sem fognak számítani. Az egyetlen esélyük az lenne, ha ugyanolyan megállapodásban részesülnének, mint Toto Wolff a Racing Pointtal. Egyszerűen túl gyorsak.”

„A vörösöknek még hónapokig eltarthat a felzárkózás. Látható a Red Bull esete is, az autó nagyon összetett. Először azt kell tudnod, hol van elásva a probléma.”

Helmut Marko szerint már tudják is, hogy nem a motorral, hanem az autó aerodinamikájával van problémájuk, amelyhez az is hozzájárult, hogy rosszul másolták le a Mercedes orrkialakítását.

Crowds of fan watch the race at Silverstone

Fotó készítője: JEP / Motorsport Images