Súlyos dolgokat fogalmazott meg a brit médiában a Horner elleni panasztevő egy barátja

A BBC Sportsnál megjelent cikk szerint a nő még decemberben tett panaszt „kényszerítő, bántalmazó magatartás és szexuális zaklatás” miatt Horner ellen, amit a csapatfőnök rendre tagadott. A panaszt különmegbízottal kivizsgáltató vállalat végül elutasította a panaszt, melynek jellegéről többnyire csak találgatások szóltak, a BBC azonban állítja, láttak bizonyítékokat, melyek alátámasztják azt.

A családi barát, aki névtelenül nyilatkozott a brit közmédiának elmondta, mivel a panasztevő aláírt egy megállapodást, miszerint édesapján és testvérén kívül senkivel nem beszél a történtekről, nem tud a nyilvánosság elé állni a történetével. A Red Bull megerősítette, hogy mindkét fél aláírta ezt az egyezményt.

„Nem tud beszélni róla és nem is fog. Azt viszont elmondhatom, mit művel vele ez az egész. Akárhányszor kérdezek tőle valamit, sírva fakad, mert nem beszélhet róla senkivel. Nagyon feldúlt, dühös, nagyon magányos, nagyon fél. Aki nem volt ebben a cipőben, annak szerintem lehetetlen átéreznie, mit él most át.”

Miután a vállalat bejelentette a panasz elutasítását, az állítólagos bizonyítékokat (chatbeszélgetéseket és képeket) tartalmazó mappát küldtek el közel 150 Forma-1-ben, vagy Forma-1-es médiában dolgozó személynek. Ezután a panasztevőt a Red Bull felfüggesztette, azzal az indokkal, hogy őszintétlen volt, míg Horner „ismeretlen forrásból származó névtelen, spekulatív üzeneteknek” nevezte a mappát.

Ezek valódiságát a BBC nem tudja megerősíteni, a Red Bull pedig a munkaügyi törvényekre hivatkozva nem kommentálta, a barát viszont azt állítja, ezek valóban a Horner és a panasztevő közötti beszélgetést mutatják: „Mind olvashattuk a WhatsApp üzeneteket, ezek alapján döntse el mindenki maga, hogy ilyen kapcsolatnak kellene-e lenni egy vezérigazgató és a személyi asszisztense között.”

„Christian azt mondta, vonalat akar húzni az egész alá. Ha valóban igazságos és független volt az eljárás és nem tett semmi rosszat, miért nem áll elő és mondja azt, hogy az üzenetek nem valódiak? Olyan, mintha lettek volna, akik úgy álltak ehhez az egészhez, hogy két ember kell a tangóhoz, de ez csak terelés. A kérdés az, kellett volna-e csinálnia ilyet Christiannek vezérigazgatóként?”

A panasztevőre visszatérve elmondta: „Nem érti, egy független vizsgálat ebből az információból, hogy vonhatta le ezeket a következtetéseket és miért ezek voltak a következő lépések. Sokkoló, mennyire feldúlta a dolog, de nem meglepő. Számos ajánlatot kapott a sztoriért, de egyiket sem volt hajlandó még csak átgondolni sem.”

„Az, hogy a barátaival sem beszélhet erről, csak közvetlen családtagokkal... Itt egy nő, aki a megfelelő eljárás szerint járt el és úgy érzi, nem hallgat rá senki és egy teljesen igazságtalan eljárás áldozata. Elég bátornak kell lenni ahhoz, hogy valaki ugyanezt megtegye és sajnos elég sokat elmond ez a dolgok állásáról is.”

A panasztevő már fellebbezett a Red Bull döntése ellen és a Forma-1 irányító testületéhez és az FIA-hoz is vizsgálati kérelmet nyújtott be. Barátja szerint már egy munkaügyi bíróságot is megkerestek, de „azt feltételezi, hogy Horner, mint minden lépésnél, mindent megtesz, hogy a tárgyalás ne legyen nyilvános. Sajnos még messze van a tárgyalás és minden lépésnél mind a vádlót, mind a médiát jogi lépésekkel fenyegetik.”

A Red Bull cáfolta mind azt, hogy Horner titkos tárgyalást szeretne kialkudni, mind a barát egy másik állítását, miszerint a személyi asszisztens felfüggesztése annak érdekében történt, hogy „végül kirúgják.”

A nyilatkozatban az is elhangzik, hogy a panasztevő a falig el akar menni az ügyben: „Elszántan küzd, hogy kiderüljön az igazság. Nagyon aggódik a hírneve és amiatt, hogy emiatt majd nem veszik fel sehova. Egész életében motorsportban dolgozott, szóval egyrészt aggódik a jövője miatt, másrészt harcol az igazságért.”

„Elég sokat mond, hogy nyilvánosan egy szót sem mondhat, még csak el sem mondhatja a nevét, miközben Christian rendre kommentálhatja az ügyet, mert hatalmi pozícióban van és elég nagy a befolyása, hogy az ő részét hallhatjuk a sztoriból, míg a lány teljesen el van hallgattatva.”

