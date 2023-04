Strollban „összedőlt a világ”, mielőtt a piros zászló megmentette volna

Az utolsó állórajtnál Stroll a hetedik volt az 1-es kanyarba menet, de hirtelen a harmadik pozícióban találta magát, miután Carlos Sainz kiforgatta Fernando Alonsót, Pierre Gasly és Sergio Perez meg elfékezte magát.

A 2-es kanyarban azonban kitört autójának hátulja, amivel lendületet vesztett, így Sainz előtt megnyílt a lehetőség arra, hogy a 3-as felé támadhassa őt a külső íven. Stroll pedig ezek után jelentősen elmérte a féktávot, és blokkoló kerekekkel csúszott be a kavicságyba.

A kanadai azt hitte, ezzel egy dobogós esélyt dobott el magától, és még pontokat sem fog szerezni, hiszen ugyan vissza tudott evickélni a pályára, de az utolsó helyen találta magát. Szerencséjére azonban az Alpine-ok balesete és a sok törmelék miatt ismét piros zászlóval szakították meg a futamot, majd visszaállították a rajtnál meglévő sorrendet, Stroll pedig így megmenekült.

„Kicsit összedőlt számomra a világ a 3-as kanyarban. Blokkolt a jobb első kerekem, miközben Carlos ellen védekeztem, és azt hittem, eldobtam a dobogót. Nehéz lett volna így aludni ma este.” Stroll saját elmondása szerint még nem igazán élt meg ehhez hasonló érzelmi hullámvasutat.

„Nem, főleg nem ilyen mértékű szomorúsággal, csalódottsággal, majd végül mégis rendkívül boldogan szeltem át a célvonalat.” Több versenyzőhöz hasonlóan egyébként ő is a hideg gumikra vezette vissza a problémákat. „Az abroncsok egyszerűen jéghidegek voltak. Már a 2-esből kifelé is éreztem, mert ott is megindult az autó hátulja gázadáskor.”

„A következő kanyarnál aztán a pálya piszkos részén voltam. Amint a fékre léptem, a jobb első blokkolni kezdett, és onnan már nem tudtam lelassítani az autót. Szerencsém volt, hogy egyáltalán vissza tudtam jönni, mert tegnap is lehetett látni, hogy Checo ott ásta el magát.”

Stroll azonban nem ez volt az egyetlen necces pillanata a futam során, hiszen rögtön a futam elején Charles Leclerc-rel találkozott össze, aminek az lett a vége, hogy a monacói a kavicságyba csúszott és kiesett. A ferraris azonban nem hibáztatta ellenfelét, aminek Stroll nagyon örült.