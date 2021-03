Stroll: Vettel „nagyon okos” az autóval kapcsolatos visszajelzések terén

Vettel igyekszik minél hamarabb beilleszkedni új csapatánál, és eddig pozitív benyomást tett rájuk, ráadásul bajnoki tapasztalatokkal érkezett meg Silverstone-ba.

Stroll is most először dolgozhat együtt egy világbajnokkal, Vettel pedig korábban elmondta, hogy szívesen ajánl útmutatást és veszi fel a mentor szerepet is.

Még több F1 hír: A „magányos farkas” Valtteri Bottas bemutatta új sisakfestését

Az Autosport/Motorsport.com arról kérdezte a kanadait, hogy milyen volt az első igazi élménye a Vettellel való közös munka kapcsán. Stroll egyből kifejtette, hogy máris látni lehetett új csapattársa tapasztalatát, hiszen remek visszajelzéseket adott az AMR21-ről.

„Nagy tudással rendelkezik, ha az autó viselkedéséről van szó, hogy ő mit akar az autótól, és a megjegyzései úgy összességében is nagyon okosak. Sok tapasztalata van, és persze igazán tehetséges pilóta. Ettől függetlenül még korai lenne bármit kijelenteni.”

„Biztos vagyok abban, hogy a következő pár hétben még jobban megismerhetem majd, amikor már elindul a versenyzés és egyszerre leszünk a pályán, miközben ugyanolyan programot futunk. Vélhetően megértjük majd egymás szavait, elmondjuk a visszajelzéseket, és sokkal jobban fogjuk majd tudni, hogy miről is beszélünk.”

Stroll azonban azt is észrevette, hogy ezek a visszajelzések és a tapasztalat az ellenkező irányba is működtek, hiszen ő már néhány éve a csapatnál van, és vezette a tavalyi RP20-as autót, amelyre az idei AMR21 épül.

„Van már pár évem ennél az istállónál, szóval mindenképpen jobban ismerem ezt az autót és azt, hogy hogyan működnek nálunk a dolgok. Ő még csak most veszi fel a fonalat számos dologban, most tanulja, hogy miként zajlanak nálunk a folyamatok, hogy milyen az autó. Sok az új gomb és sok az új impulzus neki is.”

„Eltérő helyzetben vagyunk, de biztos vagyok abban, hogy a megfelelő irányba tudjuk terelni ezt az alakulatot, és ezzel a legtöbbet tudjuk majd kihozni az idei autóból is” – zárta gondolatát a fiatal kanadai.

Videón Verstappen és Cunoda leggyorsabb köre a bahreini tesztről