Stroll: Továbbra is a világbajnoki cím a nagy álmom!

Lance Stroll 2017-ben, az F3 európai szériájának megnyerését követően került be a Forma-1-be, ahol először a Williams csapatánál versenyzett.

Az édesapja, Lawrence által vezetett konzorcium aztán 2018 nyarán vette át az akkor még Force Indiának nevezett csapatot, 2019 óta pedig már itt versenyez a kanadai pilóta – az istállót azóta átnevezték Racing Pointra.

Idén pedig meglehetősen versenyképesre sikerült a Racing Point, bár sok kritika éri amiatt a silverstone-i bázisú csapatot, mivel az RP20 rendkívül hasonlít a tavalyi Mercedesre. Stroll az F1 hivatalos oldalain nyilatkozott az idei évéről:

„Kiváló érzés, hogy végre olyan autóm van, amellyel versenyképes tudok lenni. Élvezetes vezetni az RP20-at. A szezon pedig egyelőre elég jól alakul. Úgy érzem, ez az első lehetőségem arra, hogy valóban megmutassam a tehetségemet.” – mondta Stroll.

A 21 éves versenyző pillanatnyilag a világbajnoki pontverseny ötödik helyét foglalja el – idén még nincs dobogós helyezése, de két negyedik helye már van. Stroll ennek kapcsán kiemelte, hogy a Forma-1-ben nagyon sok múlik azon, hogy milyen autóban ül az adott pilóta.

Strollnak pedig ez már a negyedik szezonja a formulaautózás királykategóriájában, és rendkívül komoly célja van a karrierjére: világbajnok akar lenni.

Lance Stroll, Racing Point Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images

„Ebben a sportban folyamatosan tanulsz, én is mindig próbálok fejlődni. Természetesen most már sokkal tapasztaltabb vagyok a kezdetekhez képest, de azt is felismerem, hogy hosszú út áll még előttem.”

„Ugyanakkor mindig keresem, mi lehetne még jobb. Továbbra is az a nagy álmom, hogy világbajnokká váljak.” – zárta Stroll.

