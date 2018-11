Stroll top-csapatot akar csinálni a Force Indiából

A Force India nagyon hosszú utat járt be, míg elérte ezt a magasabb szintet. A csapat szó szerint a létra legalsó fokáról indult meg felfelé, és mára egy nagyon versenyképes és hatékony istállóvá nőtte ki magát.

Az elmúlt két esztendőben a Force India szerezte meg a konstruktőri negyedik helyet, amire idén is remek esélye lett volna, de a tulajdonos-és a névváltás miatt a Belga Nagydíj előtt elvették a pontjaikat, így mondhatni esélytelenné váltak.

Otmar Szafnauer, a csapat vezetője a brazil Globo kérdésére elmondta, Stroll számukra igazi megmentő volt, mert az anyagi helyzetük nem tette volna lehetővé azt, hogy folytassák, hiába a korábbi jó eredmények és a szponzorok jelenléte.

„Ha Lawrence Stroll nem érkezik meg a fedélzetre, akkor augusztusban már nem tudtunk volna versenyezni.”

A milliárdos üzletembernek nagyon komoly tervei vannak a csapattal, mely a következő hónapokban nagyobb átalakításokon fog átesni. A csomag részeként új szakemberekkel bővül a gárda, valamint a főhadiszállás is kibővül.

„Már 20 éve a Forma-1-ben dolgozom, de először csak 6 hónappal ezelőtt kezdtünk el beszélgetni. Közben úgy láttam, hogy mi, észak-amerikaiak mindketten hasonlóan gondolkodunk és reagálunk.”

Szafnauer nagyon boldog, hogy Stroll vette át az irányítást, akinek az a terve, hogy megérkezzenek az élmezőnybe. Ehhez nagy segítségére lehet a 2021-től bevezetésre kerülő költségvetési sapka, bár néhányan kételkednek abban, hogy mindez az első években éreztetni fogja a hatását.

„Stroll azt akarja, hogy a növekedés részeként ott legyünk az első három csapat közelében. És most emiatt újjáépíti a csapatot. A harmadik helyért akarunk harcolni a bajnokságban, már a következő szezonban.”

„Ehhez azonban valamilyen cselekvésre van szükségünk. Úgy értem, hogy átnézzük a csapat által ma kialakított struktúrát. Minden növekedni fog a csapatnál. Ami korábban hiányzott a nagyobb eredmény eléréséhez, az a létesítményeink és a technikai erőforrásaink bővítése. És a legjobb az, hogy ez a folyamat már aktív.”

A szakember nem lát esélyt arra, hogy 2019-ben a Haas, a Sauber vagy a McLaren veszélyt jelentsen a három nagyra.

„Szerintem nekünk és a Renault-nak van esélyünk arra, hogy jövőre közelebb kerüljünk a Ferrarihoz és a Mercedeshez.”

A Force India 2016-ban volt először konstruktőri negyedik, és mindezt igencsak bizarr körülmények között érték el, amire az interjú során derült fény.

„Emlékszem, 2016-ban nem volt erőforrásunk arra, hogy egy új autót építsünk. Az egy évvel ezelőtti verzióval kezdtük meg a bajnokságot, és nem volt pénzünk az új projekt részeinek megépítésére. Képzeljék csak el, hogy ez a 2016-os hibrid autó soha nem futott szélcsatornában. Az új autót pedig csak Silverstone-ban kaptuk meg, amit már az első nagydíjtól kezdve használnunk kellett volna. Tekintve a körülményeket, igazán szép munkát végeztünk.”

A cél a McLaren legyőzése a konstruktőri bajnokságban.

„Az idei utolsó célunk az, hogy a McLaren előtt fejezzük be a bajnokságot. És úgy véljük, hogy mindez lehetséges is.”

A gyár bővítése különösen fontos, mivel egyes alkalmazottak 10 kilométerrel dolgoznak a főhadiszállástól a szélcsatornában, ami nem ideális. Hamarosan azonban minden, és mindenki egy helyen lesz.

„Ez hatalmas különbséget jelent. A kommunikáció sokkal jobban működik, és a dolgok is ugyanabba az irányba mozognak. A szélcsatorna 10 kilométerre fekszik a silverstone-i pályától. Ez azt jelenti, hogy 100 alkalmazott el van különítve a központtól. Ez nem jó a legjobb munkavégzést tekintve. Tudom, hogy nincsenek messze, de a kommunikáció számítógépen történik, és nem személyesen. Valaki egyik nap azt mondta nekem, hogy a kommunikáció 80-90%-a a testbeszéden keresztül történik, nem a beszéd vagy az írás során.”

A Force India még mindig nem jelentette be a párosát. Egyelőre Sergio Pérez szerződése hivatalos, de a családi háttér révén Lance Stroll érkezése borítékolható, aki miatt Esteban Oconnak mennie kell. A francia a Williams versenyzője lehet, vagy tartalékként és tesztpilótaként a jelenlegi munkaadójánál marad, és 2020-ban megkaphatja Valtteri Bottas ülését a Mercedesnél.

„Lance-nek szerződése van a Williamsszel erre az évre. Fejezze csak be a bajnokságot, és a következő év már egy másik történet lesz. Nagyon jó versenyzőnek tartom őt. Megvan a tehetsége. 20 éves, de már két év tapasztalattal rendelkezik a Forma-1-ben. A legjobb az, ha mindenki betartja a kötelezettségvállalásait. A Force India tulajdonosának cseréje fél év alatt zajlott le, és az nem volt tervezett. Tehát mindenki számára jó döntés volt, hogy a szezon alatt nem történt változás a versenyzőket illetően.”

„Lance és én egyelőre nem vagyunk szoros kapcsolatban egymással. Soha nem is volt erre lehetőség, de kívülről elmondhatom, hogy jó munkát végzett Felipe Massa mellett. Csak három pont volt közöttük a különbség tavaly év végén. És Felipe 2008-ban majdnem világbajnok volt, és még mindig nagyon gyors, valamint rendkívül tapasztalt. Amikor idén Szergej Szirotkin a Williamshez ment, mindenki azt mondta nekem, hogy az időmérőket tekintve nagyon gyors, de Lance legyőzte őt, aki az előző szezonban Monzában az esőben szintén nagyot ment. És ez nem véletlen. Az első szezonjában dobogóra is állt. 18 évesen volt dobogós. Mindez azt sugallja, hogy egy nagyszerű pilóta. Ugyanakkor nagyon fiatal, így segíteni fogunk neki abban, hogy fejlődjön. Jó tapasztalatunk van ebben, mert sok éve csináljuk már ezt a fiatalabb versenyzőkkel. Ilyen volt korábban Nico Hülkenberg, Paul di Resta és Jules Bianchi is, akivel közösen teszteltünk a pénteki edzésnapokon. Lance sem lesz más ebben, kiaknázva a benne rejlő lehetőségeket.”