Stroll: Több orvos is azt mondta, hogy a harmadik futamra talán már visszatérhetek... Az Aston Martin pilótája, Lance Stroll nagyon hálás az orvosainak, akik lehetővé tették, hogy már a szezonnyitó futamon is ott lehessen. Azt is elárulta, több orvos is arra számított, hogy legkorábban az Ausztrál Nagydíjon ülhet majd kocsiba.