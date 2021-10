Stroll tavaly mindenkit meglepett Isztambulban - videó

Bár Lance Strollt sokan továbbra is fizetős versenyzőként tartják számon, a tavalyi Török Nagydíj időmérőjét követően egész biztosan csökkent a kritikusok száma.

Az F1 tavaly a koronavírus miatti módosítások következtében tért vissza 2011 után Törökországba, ahol eső és egy elképesztően csúszós pálya várta a mezőnyt.

A szombati időmérőn Max Verstappennek állt a zászló, a Racing Point kanadai versenyzője, Lance Stroll azonban egy parádés körrel szerezte meg pályafutása első pole-pozícióját, nem kis meglepetést okozva.

Stroll sokáig a versenyben is vezetett, csapata azonban - mint utólag kiderült - hibásan taktikázott, és rosszkor hívta be őt kerékcserére. A pole-pozíció miatt azért a kanadai alighanem így is jó emlékekkel tér vissza idén Isztambulba.

