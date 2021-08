Stroll tanácsa is segítette Ocont az első F1-es futamgyőzelme megszerzésében

A Magyar Nagydíjon Esteban Ocon futott be az első helyen, ezzel pedig megszerezte pályafutása első F1-es győzelmét, valamint a Renault csoport 2016-os visszatérése utáni első sikerét. A francia versenyző a káosz után az első körben már a második helyen haladt.

A piros zászlós újraindításnál pedig a Mercedes stratégiai hibája után az élre állt, és be is tudta húzni a futamot. A 24 éves pilóta elmondta, Stroll is adott neki tippeket a verseny előtt, azzal kapcsolatosan, hogy hogyan hozza ki a legtöbbet az esős rajtból.

„Igen, beszéltem vele a verseny előtt, mert Lance fantasztikusan rajtol a versenyeken, ugyanúgy szereti ezeket a körülményeket, mint én. Ilyen körülmények között általában közelebb szoktunk kerülni az élmezőnyben” – idézte Ocont az F1.com.

„Lance azt is elmondta, hogy amikor kialszanak a lámpák, nagyon könnyű hibázni… szerencsére amikor ő hibázott, elkerült engem. Egy kicsit szabaddá is tette az utamat, szóval egy kis szerencsém is volt, és örülök, hogy ez után Lewis mögött lehettem” – mondta Ocon.

