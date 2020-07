Stroll: szerencsejáték volt, de bejött!

Az első igazán nagy meglepetést a Williamsek okozták, különösen George Russell, aki az addigi állás szerint a negyedik legjobb időt futotta meg, és végül simán bejutott a Q2-be. Vele együtt csapattársa, Nicholas Latifi is bejutott, így mindkét Williams továbbment, ami utoljára a 2018-as Olasz Nagydíjon sikerült nekik.

Meglepőnek tekinthető a Red Bull Racing eredménye is, ugyanis Alexander Albon még a Q3-ba se jutott be, míg Max Verstappen is mindössze a hetedik helyen végzett. A csapat az egész hétvége során szenvedett, ami végül az időmérőn sem változott.

Kétségtelenül pozitív meglepetésnek tekinthető Lance Stroll, aki a csapattársát is megelőzve a harmadik helyre hozta be a Racing Pointot. Sergio Perez sem maradt le tőle sokkal, így a még vizsgálat alatt lévő csapat kisajátította magának a második sort.

Lance Stroll, Racing Point RP20 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Stroll ezzel élete legjobb időmérős eredményét érte el, az eddigi legjobbja a 2017-es monzai időmérő során elért negyedik hely volt. A helyzet érdekessége, hogy mégsem ez a legjobb rajthelye, mivel az említett monzai futam során, a büntetések következtében a második rajtkockából indulhatott.

Az időmérő után nem meglepő módon nagyon boldog volt a fiatal kanadai, aki úgy fogalmazott, hogy az autó nagyon erős volt az egész hétvége folyamán, már csak „össze kellett rakni a részleteket az időmérőre”, amiben a csapat nagyon jó munkát végzett.

„Kicsit szerencsejáték volt, amit csináltunk, de nagyon jó helyzetbe hozott minket, és remek döntést hoztunk. Nagyon jó kört sikerült összeraknom, nincs is annál jobb érzés, mint amikor ennyire jó kört raksz össze”, nyilatkozta Stroll.

A Racing Point kanadai pilótája azt is hozzátette, hogy nagyon boldog a mai eredménnyel, és reméli, minél több pontot tud összeszedni. Stroll öröme már az időmérő után is egyértelműen érződött, a csapatrádióban rögtön úgy nyugtázta a körét, hogy az „autó eszméletlen volt ma”.

