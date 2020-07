Stroll szép jövőt jósol maguknak az Aston Martinnál a Forma-1-ben

„Nagyon izgatott vagyok a folytatás miatt. Nagyszerű dolog, hogy visszatérhettünk. Furcsa idők ezek most, miközben mindannyian itt vagyunk, maszkot viselünk, és nincs közönség, de legalább versenyzünk, és nagyszerű lenne, ha a rajongók odahaza olyasvalamit kapnának a tévé előtt, amit szeretnének. Szóval nagyszerű dolog újra itt lenni, és a versenyzésre koncentrálni.” - mondta Lance Stroll.

„Nem panaszkodom, nagyon jó volt némi időt eltölteni otthon. Bizonyára csalódott voltam az ausztrál verseny törlése miatt. Izgatottak voltunk a csapatunk miatt, hogy lássuk, mire lehetünk képesek, mert úgy éreztük, hogy egy igazán jó helyen vagyunk a barcelonai tesztet követően.”

„Szóval kissé megrázó volt, amit akkor átéltünk, de hazatértem, és élveztem a következő hónapokat. Nem volt rossz. Nagyon boldog voltam, és igen, remek volt újra feltölteni mindent, és csak pihenni.” - folytatta a Racing Point kanadai pilótája.

„Ez más volt, mert 12 éve csak mentem, megállás nélkül, még akkor is, ha volt néhány hónap, amikor más volt a helyzet. Gyorsan eltelt az idő Abu Dhabi és az első teszt között. Ez a szünet elröppent, ugyanakkor már gyorsan bele is vághatunk a következő évadba. Összességében nagyon jó volt egy ilyen szünetet tartani, és pár hónapra teljesen kikapcsolni. Most határozottan izgatott vagyok a versenyzés miatt.”

Lance Stroll, Racing Point walks the track Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Stroll még a 2020-as autóval is tesztelhetett Silverstone-ban, de csak maximum 100 kilométert tehetett meg a géppel. „Igen, belekóstoltam, de nem tehettünk meg sok kört. Ugyanakkor nagyszerű volt újra adrenalint kapni.”

„Magától értetődik, hogy minden hétvégén ezt csináljuk, de amikor három és fél hónap kimarad, akkor ez nagyon különleges tud lenni. Mosolyogtam, és a szívem csak pumpált. Szóval fantasztikus volt, és határozottan örültem ennek.”

„Ez egy igen izgalmas évnek néz ki. Nem is tekintek rá másképp. Teljes mértékben a következő hétvégére összpontosítok, és ezt a mentalitást fogom megtartani a szezon során. Hétvégéről hétvégére fogok haladni.”

„Az autó jó pozícióban van, de még nem versenyeztünk vele, viszont a barcelonai helyzet jónak tűnt- Szóval csak a pozitív dolgokra gondolok a szezon kapcsán. A csapat is remek pozícióban van, és nagyon sok remek dolog várható. Véleményen szerint fényes jövő áll előttünk, és ez mindenki számára nagyon izgalmas.”

„Úgy vélem, hogy a csapatban lévő energia jobb, mint valaha. Az emberek nagy várakozással tekintenek a jövőre, de most itt vagyunk Ausztriában, és nagyszerű, hogy újra versenyezhetünk, és egy remek szezon áll előttünk.”

