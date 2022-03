Stroll: „Sebbel mindig tanulunk valamit egymástól”

Az idei évben Stroll és Vettel második szezonjukat kezdik meg egymás mellett az Aston Martinnál. Miután tavaly nem tudták elérni kitűzött céljaikat, az istálló most abban reménykedik, hogy az új AMR22-es igazi előrelépést jelent majd.

Mivel a technikai szabályok óriási mértékben átalakultak, így Green szerint kiemelt fontossággal bír, hogy a versenyzők terén megmaradt a folytonosság. „Igazán örülök annak, hogy az igen komoly szabálymódosítások fényében is megtartottuk párosunkat, mert a stabilitás szerintem az egyik kulcs.”

„Seb személyében egy szuper tehetséges, szuper tapasztalt pilótánk van, aki számos módon segít nekünk a pályán és azon kívül is. A tapasztalata szintén fontos szerepet játszik. A másik oldalon pedig ott van Lance, aki már 100 nagydíjnál tart. Ő is tehetséges és elképesztően gyors. Minden futammal tudást és tapasztalatot szerez.”

„Emellett pedig mindketten remekül dolgoznak a technikai részleggel is, ami ugyancsak fontos. Minden területen össze kell tartanunk, mert az új autó esetében annyi mindent kell tanulni. Minden aspektus változott, az aerodinamika és a gumik is. Ez utóbbi óriási talány mindenki számára” – ecsetelte Green.

Az alkalmazkodás szempontjából pedig elengedhetetlen egy jó versenyzőpáros, ezt ő is tudja. Stroll hasonlóan izgatottan várja már, hogy egy újabb szezont tölthessen el Vettel mellett. „Mindig tanulunk valamit egymástól. Én az ő vezetési stílusából, ő pedig az enyémből.”

„Az egyik kanyarban talán jobb nálam, de egy másikban én vagyok jobb nála. Szerintem előrevisszük egymást. Ő egy elképesztően tehetséges versenyző, egy négyszeres bajnok, akinek sok tapasztalata is van. Jó vele együtt dolgozni” – mondta még korábban a kanadai.

Ami pedig saját magát illeti, Stroll is egyre több tapasztalatot szerez, jobban tudja már, hol vannak a határai, és hogy hol kell keresnie a megoldást, ha problémái vannak. „Ugyanakkor továbbra is egy csapat vagyunk, és ennek megfelelően is kell tanulnunk.”

