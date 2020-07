Stroll volt a leggyorsabb a Brit Nagydíj második szabadedzésén Albon előtt, aki csúnyán megtörte a Red Bullt

Az első szabadedzéshez hasonlóan száraz, napos idő fogadta a mezőnyt Silverstone-ban. Az FP1-en a Red Bull Racing diktálta a tempót, de Max Verstappen mögött Hamilton a második helyen közepes gumikon zárt. Már csak emiatt is érdekes volt látni, hogy mi történik a mérvadóbb FP2-n, és Hülkenberg Pérez helyén mennyivel tudja növelni a tempót a számára teljesen ismeretlen versenygép volánja mögött a Racing Pointnál.

Nem sokkal a tréning előtt derült ki, hogy Vettel autója elkészült az FP2-re egy alapos ellenőrzést követően. Az FP1 ideje alatt mindössze 2 kört tudott megtenni. A Ferrarinak egy alkatrészt sem kellett kicserélnie az SF1000-ben.

34°C volt a levegő hőmérséklete az induláskor. A pálya hőmérői közel 50°C-ot mutattak. Ricciardo nyitotta a sort a kemény keveréken, majd szép sorjában érkeztek a többiek. Lényegesen hamarabb indultak be az események, mint a nap első felében.

Az első etap végén Bottas állt az élen 0.4 másodperccel Albon előtt, majd Hamilton és Verstappen érkezett, addig a TOP-5-öt Lelcerc zárta. A TOP-10-ből Albon, Stroll, Hülkenberg és Ricciardo a keményen keveréken mente az idejét, a többiek közepes gumikon.

Ezt követően jöttek az időmérős etapok a lágy tappancsokon. Albont mente az első ilyen időt, és egy abszolút legjobb idővel az élre állt, bár messze nem volt tökéletes a köre. Stroll is veszített pár fontos tizedmásodpercet, de ez elegendő volt ahhoz, hogy ott legyen az élen 0.090 másodperccel Albon előtt. Leclerc a harmadik helyen majdnem 0.3 másodperccel ment gyengébb kört.

45 perccel a leintés előtt Albon alatt megúszott a Red Bull, és azt már nem tudta megfogni a fal előtt. A gép bal oldala súlyosabb károkat szenvedett, és ebben könnyen benne lehet egy váltócsere.

Látván a sérüléseket, a padlólemezt biztosan cserélniük kell a szerelőknek. Szerencsére a pilóta nem sérült meg, de ez az ütközés nagyon rosszkor jött számára, mert a pletykák szerint nincs kőbe vésve, hogy Verstappen csapattársa maradhat. Vettel és Pérez is elérhető lehet.

A nagyobb szünet hatással volt az időmérős etapokra is, így a többség már inkább a hosszabb etapokra koncentrált, emiatt is végzett hátrébb a Mercedes, legalábbis magához képest. A két Mercedes közé például Leclerc ékelődött be, addig Vettel csak a 18. időt rakta össze.

Sokat elárulhat az is, hogy Verstappen egy 14. idővel várja a folytatást Giovinazzi és Kvjat között, míg a TOP-10-ben Stroll, Albon, Bottas, Leclerc és Hamilton mellett Sainz, Hülkenberg, Gasly, Ricciardo és Räikkönen is ott volt.

A mezőnyből Verstappen kivételével mindenki lágyon futotta meg a legjobb idejét. A holland közepes gumikon volt kint.

Végeredmény

