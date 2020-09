Stroll „nevetségesnek” nevezte a döntést, hogy nem büntették Leclerc-t

A kanadai pilóta a külső íven volt a 4-es kanyarba menet az első körben, Leclerc pedig belülről jött, és a kanyar kijáratán összeért a két autó, ami miatt Stroll megforgott, és háttal a falnak csapódott.

Ugyan az esetet jegyezték a versenybírák, de további szankció nem következett. Leclerc végül egészen a hatodik helyig jött fel a versenyen, de Stroll a Sky Sports F1-nek nyilatkozva kritikus hangot ütött meg, miután elmaradt a büntetés az FIA részéről.

„Eléggé meglep, hogy nem kapott büntetést. Elég sok helyet hagytam neki, az egész kanyart a külső íven csináltam meg, ő pedig nekiment a jobb hátsómnak. A lehető legtöbb helyet hagytam neki és elég szerencsétlen eset volt.”

„El tudta volna viszont kerülni. Nem kellett volna ilyen szélesre futnia. Szinte már nevetséges, hogy nem kapott érte büntetést.” A racing pointos csapattársa, Sergio Perez viszont egy erős negyedik hellyel zárta a versenyt, köszönhetően például a 23 körös első etapjának a lágyakon.

Strolltól megkérdezték, hogy ennek fényében mi lehetett volna elérhető a számára. „Szerintem elég sok. Azon a ponton hetedikek voltunk, azt hiszem. Jól rajtoltam, jó gumikon is voltunk, szóval igazán kár érte.”

Lance Stroll, Racing Point, and Sergio Perez, Racing Point, talk outside the garage

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images